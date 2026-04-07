Alors que le S&P 500 recule de 7,5% depuis le début de l'année, que le Nasdaq chute de 10,5% et que le pétrole brut atteint 105 dollars le baril, un pays affiche des rendements positifs : Israël. Mais une question se pose : pourquoi ?

(comparaison entre le TASE et les indices internationaux S&P 500, Nasdaq, KOSPI & TOPIX)

L'année 2026 se divise en deux temps. Janvier a démarré en trombe, le S&P 500 atteignant de nouveaux sommets historiques au-delà des 7.000 points, porté par l'optimisme autour de l'IA.

La seconde moitié du premier trimestre a été marquée par l'escalade des menaces tarifaires de Trump en février, provoquant un choc initial sur le marché en réaction à l'annulation par la Cour suprême de ses tarifs douaniers du "liberation day" du 4 avril 2025. Peu après, le conflit avec l'Iran débuté il y a un mois a déclenché une nouvelle baisse, alimentée par les perturbations dans le détroit d'Ormuz.

Le KOSPI coréen a plongé, déclenchant les coupe-circuits. Même la Bourse de Tokyo a fléchi. Presque tous les grands indices sont depuis entrés en zone de correction, à une exception près.

Début mars, la Bourse de Tel-Aviv a grimpé en flèche lors de sa première séance suivant le début du conflit, les indices TA35 et TA125 atteignant de nouveaux records.

Israël est le seul indice majeur encore en territoire positif en mars, alors qu'il est censé être le pays le plus exposé aux risques géopolitiques. Pourquoi ? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre dans cette édition du Thread de la Semaine

Partie 1 : Comprendre ce que vous (voyez et) achetez

L'anatomie d'un indice israélien

Pour beaucoup d'investisseurs mondiaux, Israël évoque l'Unité 8200, la section ultra-secrète des services de renseignement israéliens, mais aussi les licornes de la cybersécurité comme Wiz, CyberArk, Snyk, Wix ou Monday.com, ces sociétés cotées aux États-Unis.









Lorsque l'on analyse l'indice TA-35, on s'aperçoit rapidement que l'on achète quelque chose de très différent de ce que suggère la marque "Startup Nation".

Secteur financier

Ce qu'il faut comprendre, c'est que les valeurs bancaires pèsent 33% du TA35. Si l'on inclut l'assurance (Phoenix, Harel, etc.), les services financiers représentent 41% de l'indice phare.

À titre de comparaison, la finance ne compte que pour 13% du S&P 500.

Des banques comme Leumi, Hapoalim, Discount, Mizrahi Tefahot ou First International affichent des rendements sur fonds propres à deux chiffres, inimaginables il y a quelques années. Les assureurs comme Phoenix, Harel, Menora, Clal et Migdal ont progressé de plus de 150% en 2025, devenant le secteur le plus performant de la cote.

De plus, les portefeuilles de prêts bancaires croissent de près de 15% par an, avec des coefficients d'exploitation compris entre 26 et 28%.

Les institutions financières israéliennes sont les principales bénéficiaires de cet environnement de taux d'intérêt élevés.

Énergie

C'est le deuxième pilier du TA35, avec environ 12% de l'indice, porté par des noms comme Delek Group, NewMed Energy et Ratio Energies.

Si l'énergie est si présente, c'est qu'Israël est un exportateur net de gaz naturel. Les gazoducs Leviathan et Tamar, situés en Méditerranée orientale, sont totalement hors de portée du point de passage critique du détroit d'Ormuz. Ils sont donc relativement préservés des conflits avec l'Iran.

Ces sociétés devraient produire un volume record de gaz naturel, dépassant pour la première fois les 3.000 millions de pieds cubes par jour. Comme nous l'avons souligné précédemment, Israël se trouve du bon côté de la diversification de l'offre hors Golfe.

Défense







Sans surprise, le secteur pèse 8 à 10% de l'indice. Elbit Systems est la plus grosse capitalisation individuelle avec environ 40.000 milliards de dollars.

Toutefois, son poids est plafonné à 7% pour éviter qu'une seule valeur ne domine l'ensemble de l'indice.

Elbit Systems affiche un carnet de commandes de 28.100 MdsUSD, tandis que celui de l'ensemble du secteur de la défense israélien dépasse les 80.000 MdsUSD.





Les récentes collaborations de production d'Elbit avec Volkswagen illustrent les nombreux accords signés avec des géants industriels pour accroître les capacités d'exportation.

Par exemple, le contrat du système de missiles Arrow 3 avec l'Allemagne est désormais évalué à plus de 6.500 MdsUSD, soit le plus gros contrat d'exportation de défense de l'histoire d'Israël.

Tech / Semi-conducteurs

Avec une pondération de près de 18%, les semi-conducteurs sont souvent sous-estimés. Pourtant, avec le boom de l'IA, Mellanox a été rachetée par Nvidia.

(source : NVIDIA Newsroom)

Depuis, de nombreuses sociétés ont vu leur cours progresser nettement, comme Tower Semiconductor, Nova, Check Point et NICE.

Un autre point crucial est la réforme favorisant la double cotation des entreprises fondées en Israël. Palo Alto Networks a finalisé l'acquisition de CyberArk en février et a immédiatement annoncé une double cotation à Tel-Aviv sous le ticker CYBR.

Pharmacie

Le secteur pharmaceutique (8% du TA-35) est ancré par Teva Pharmaceuticals, deuxième valeur de l'indice. Environ 200 millions de personnes consomment un médicament Teva chaque jour, l'entreprise étant l'un des leaders mondiaux des génériques.



Au-delà de Teva, le secteur comprend des noms spécialisés en biotechnologie comme Taro, Kamada, Protalix ou BioLineRx.

Ces sociétés démontrent que la force d'Israël réside dans les génériques, l'oncologie, la dermatologie et les maladies rares, s'orientant davantage vers le développement biologique industriel que vers un large marché de consommation domestique comme aux États-Unis.

On pense souvent qu'investir en Israël revient à miser uniquement sur la défense et la cybersécurité, mais la diversité de la cote prouve le contraire.

On achète l'un des secteurs bancaires les plus rentables des économies développées et une industrie de l'assurance en pleine revalorisation à mesure que le risque souverain diminue.

(source : Bloomberg)

De plus, Israël devient un monopole d'exportation de gaz dans une région où toutes les autres routes passent par le détroit d'Ormuz ou celui de Bab el-Mandeb, où les Houthis yéménites maintiennent un risque réel pour le transit maritime.

Qu'est-ce qui fait la force de l'indice ?

Le rallye du TA35 est de nature plus structurelle que celui du S&P 500, porté par la tech. Il reflète une économie tournée vers l'exportation, soutenue par les points suivants :

Plafonnement à 7%

Le poids de chacune des 35 sociétés est limité à 7%, avec un ajustement trimestriel. Cette règle, issue de la réforme de 2017, empêche qu'une envolée d'une seule valeur, comme Elbit, n'entraîne mécaniquement l'indice, contrairement à l'effet de distorsion de NVIDIA sur le S&P 500.

(source : Apollo)

Conséquence : si le TA-35 est à un niveau record, cela signifie que les banques, les assureurs, la défense, l'énergie et la pharmacie progressent de concert. C'est un baromètre plus fidèle de la santé économique.

Réforme de l'indice de 2017

Il y a près de dix ans, l'indice est passé de 25 à 35 sociétés. Avant cela, plus de 70% du poids était concentré sur seulement 10 titres. Cette réforme visait explicitement à réduire le risque de concentration.

C'est crucial pour les investisseurs institutionnels : la plupart des fonds de pension et fonds souverains ont des limites de concentration internes. Cette diversification a rendu Israël éligible à d'importantes allocations institutionnelles.

Indices spécialisés

(source : Tel-Aviv Stock Exchange)

Fin 2025 et début 2026, le TASE a lancé huit nouveaux indices thématiques : TA-Defence, TA-Real Estate 35, TA-Infrastructures, TA-Technology 35, TA-Israel Energy, etc.

Le TA-Technology 35 est le plus significatif. Lancé en février 2026, il adopte la méthodologie du Nasdaq 100. Pour l'instant, l'argent institutionnel domestique reste prudent, privilégiant les banques (13.000 MdsUSD) face à la tech (273 MUSD), soit un ratio de 46 pour 1.

Cela indique deux choses : d'une part, un potentiel de rotation massif vers la tech ; d'autre part, que le TASE dispose désormais de l'infrastructure nécessaire pour des paris sectoriels ciblés par les investisseurs étrangers.

Partie 2 : Les réformes structurelles au service du rallye

La résilience du TA-35 en temps de guerre ne doit rien au hasard. Depuis 18 mois, le TASE aligne ses standards sur ceux des marchés mondiaux. La guerre a éclaté au moment même où ces réformes commençaient à porter leurs fruits.

Semaine de trading du lundi au vendredi

Le 5 janvier 2026, le TASE a opéré son changement structurel le plus important en 72 ans : le passage d'une semaine de trading du dimanche au jeudi à une semaine du lundi au vendredi.

Auparavant, il n'y avait aucun chevauchement avec les marchés américains et européens deux jours par semaine. Un gérant à Londres ou New York ne pouvait pas traiter les actions israéliennes le vendredi (jour de réallocation) ou le lundi.

La séance du vendredi est écourtée (9h25 à 13h50 heure locale) pour respecter le début du Shabbat, mais elle existe. Cette réforme a abouti grâce à une initiative conjointe du TASE, de l'Autorité des titres et de la Banque d'Israël.

Résultat immédiat : la participation étrangère lors de la première séance du vendredi a doublé par rapport à un dimanche classique.

(source : Globes, principal quotidien économique israélien)

C'est l'équivalent israélien de la levée de l'interdiction de la vente à découvert en Corée : une barrière structurelle qui empêchait physiquement l'entrée des capitaux institutionnels mondiaux a été levée.

Le pipeline de la double cotation

En février 2026, Palo Alto Networks a racheté CyberArk pour 25.000 MdsUSD et a annoncé sa double cotation au TASE.

Avec une capitalisation de 115.000 MdsUSD, Palo Alto devient de loin la plus grosse société de la bourse de Tel-Aviv, devant Elbit et Teva (40.000 milliards chacune).

Le centre de R&D de CyberArk a été préservé comme pôle d'innovation majeur. Ce modèle vise à retenir les talents locaux, à l'instar de l'acquisition de Wiz par Google (32.000 MdsUSD), où les fondateurs se sont engagés à maintenir les opérations en Israël.

(source : Palo Alto Networks Newsroom)

Quatre des cinq plus grandes sociétés israéliennes de Wall Street sont déjà en double cotation (Teva, Elbit, Tower Semiconductor, Nova). Si d'autres comme Wix, monday.com ou Global-E suivaient, elles intégreraient immédiatement le TA-35.

Candidature au MSCI Europe

Israël est actuellement classé dans l'indice MSCI Europe & Middle East. De nombreux fonds "Europe" n'ont donc aucune exposition à Israël par défaut.

(Indice MSCI Europe & Middle East)

Une inclusion dans l'indice MSCI Europe "core" déclencherait des flux passifs massifs, car chaque ETF répliquant les actions européennes devrait alors intégrer les valeurs israéliennes.

Valeurs à suivre

(notre liste de 13 sociétés devant bénéficier de la résilience israélienne et de la réforme de la double cotation)

Lien vers l'artifact ici

Petites capitalisations

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Bonus : ETFScreener

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Notre avis







Le marché boursier israélien progresse, par dessein ou par opportunisme, grâce à des composantes qui tirent parti de l'environnement macroéconomique actuel.

Avec un indice dominé par la finance et l'assurance (favorisées par les taux hauts) et un secteur énergétique épargné par les tensions régionales, Israël connaît un boom structurel singulier.

Le plafonnement à 7% garantit qu'un seul secteur cyclique ne peut fausser l'ensemble de l'indice. Parallèlement, les réformes de double cotation attirent les fleurons technologiques jusqu'ici réservés au Nasdaq ou au NYSE, apportant une liquidité bienvenue.

La rapidité du processus pour Palo Alto Networks (quelques semaines contre plusieurs mois auparavant) encourage d'autres géants à franchir le pas.

Reste à savoir quand les allocataires d'actifs mondiaux prendront pleinement conscience de ce qu'est devenu cet indice : un marché riche en services financiers, exportateur d'énergie et leader de la défense, se traitant à une fraction des multiples que sa rentabilité justifierait.

Restez investi, avec prudence.