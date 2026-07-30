Le raffinage a été le segment le plus performant du complexe énergétique cette année. Valero et Marathon ont presque doublé depuis janvier. Phillips 66 est resté en retrait par rapport à ses pairs, mais a tout de même généré un rendement environ deux fois supérieur à celui de l'indice énergétique large. A l'inverse, le secteur de l'énergie du S&P 500 n'a réalisé qu'une fraction de cette performance.

La rentabilité d'un raffineur est mesurée par le "crack spread" (marge de raffinage). L'indicateur standard 3-2-1 compare le coût de trois barils de brut aux revenus tirés de deux barils d'essence et d'un baril de diesel. Mi-juillet, la marge 3-2-1 aux États-Unis a frôlé les 70 USD, son plus haut niveau historique, soit près du triple de son niveau d'avant le début de la guerre en Iran fin février. Les marges basées sur le Brent ont suivi la même trajectoire avec un léger décalage.

La fermeture du détroit d'Ormuz constitue un changement de régime. Les marges se sont stabilisées sur un nouveau plancher et progressent depuis cinq mois. Les pics ponctuels tendent vers un retour à la moyenne, mais pas les changements de régime, du moins pas tant que la contrainte qui les a créés n'est pas levée.

De notre point de vue, trois forces se conjuguent.

La première est la capacité de production. Le monde développé a mis hors service une quantité énorme de capacités de raffinage entre 2020 et 2023, lorsque la pandémie a rendu les usines marginales non rentables et que la transition énergétique les a privées d'investissements. Les capacités de remplacement mises en service depuis ont été construites à l'est et au sud : dans le Golfe, en Afrique et en Chine.

La deuxième force est la qualité du brut. La fermeture d'Ormuz a supprimé des barils de brut moyen soufré. Ces barils sont denses et offrent une proportion élevée de distillats moyens. Ce qui les a remplacés à la marge, c'est le brut léger non soufré issu du schiste américain et des déblocages de réserves stratégiques. Le brut plus léger produit plus de naphta et d'essence, mais moins de diesel et de kérosène par baril traité.

Le système doit désormais traiter nettement plus de brut pour produire le même volume de distillats. Cela augmente simultanément la demande de brut et fait exploser la marge sur les distillats. Cela concentre également les profits dans les raffineries complexes dotées d'unités de cokéfaction et d'hydrocraquage, capables de traiter des barils plus lourds et plus soufrés tout en produisant des distillats.

La troisième force est le niveau des stocks. Il n'y a plus de coussin de sécurité. Les stocks européens de distillats et de kérosène ont été puisés au point où la disponibilité importe plus que le prix. Dans certaines parties du monde, nous observons déjà un rationnement.

Quand la marge vaut plus que le baril

La donnée la plus frappante de ce cycle est apparue en juillet, lorsque l'écart de prix (crack spread) entre le fioul domestique et le West Texas Intermediate (WTI) s'est brièvement échangé au-dessus du prix du contrat à terme du WTI lui-même.

Cela indique où se situe la pénurie. Le brut est disponible. Ce qui manque, ce sont les capacités excédentaires pour le transformer en diesel. Lorsque les acheteurs paient plus cher pour le traitement que pour la matière première, la rareté s'est déplacée vers l'aval, tout comme les profits.

L'épicentre est le diesel. C'est le carburant de l'économie industrielle. Il transporte les marchandises, alimente la construction, fait tourner l'agriculture et soutient de plus en plus les réseaux électriques. Le diesel routier aux États-Unis dépasse les 5 $ le gallon et l'essence est repassée au-dessus de 4 $ dans la plupart des États, les deux séries repartant à la hausse.

Il s'agit d'une impulsion inflationniste du côté de l'offre qui arrive au pire moment possible pour les banques centrales et, aux États-Unis, au pire moment du calendrier électoral. C'est là que l'argument d'investissement rencontre le risque politique, et les investisseurs doivent analyser les deux.

La déviation a maintenant besoin d'une déviation

Si nous sommes convaincus que la situation ne se résoudra pas rapidement, c'est pour des raisons physiques et logistiques qu'il convient de détailler.

Lors de la fermeture d'Ormuz, l'économie mondiale a été sauvée par une infrastructure construite il y a quarante ans et largement oubliée. L'oléoduc Est-Ouest de l'Arabie saoudite a permis au royaume d'acheminer le brut vers la mer Rouge et de maintenir ses exportations. Pendant plus de cent jours, cette solution de contournement a tenu.

Environ cinq millions de barils par jour de brut saoudien transitent par la mer Rouge, et nous affirmons que cet oléoduc unique est la raison principale pour laquelle le Brent est proche de 90 $ plutôt que de 150 $.

Les Houthis ont maintenant attaqué deux pétroliers sous pavillon saoudien dans le sud de la mer Rouge, mettant en péril le détroit de Bab el-Mandeb. La déviation a besoin d'une déviation.

Il en existe une. Au lieu d'envoyer les barils vers le sud en direction de Bab el-Mandeb, l'Arabie saoudite peut les pousser vers le nord via le canal de Suez vers la Méditerranée. Le problème est le tirant d'eau. Les Very Large Crude Carriers (VLCC), qui transportent deux millions de barils chacun et constituent le fer de lance de la flotte d'exportation saoudienne, ne peuvent pas transiter par le canal à pleine charge. Les barils doivent être déchargés partiellement, acheminés en partie par oléoduc, puis rechargés à l'autre extrémité. Cela fonctionne, mais c'est lent et coûteux.

Il existe une seconde option théorique avec l'oléoduc Eilat-Ashkelon, propriété d'Israël, construit dans les années 1960, reliant la mer Rouge à la Méditerranée. Riyad ne reconnaît pas Israël et aucune des deux parties ne reconnaîtrait publiquement un tel arrangement.

Considérons maintenant qui achète réellement ces barils. L'Inde, la Chine, le Japon et la Corée du Sud absorbent ensemble l'immense majorité du brut saoudien transitant par Bab el-Mandeb. Chaque cargaison déroutée par Suez émerge en Méditerranée orientale, du mauvais côté de la carte, ajoutant environ 25 jours au voyage de l'Arabie saoudite vers le Japon. Le trajet retour ajoute la même durée.

Cinquante jours supplémentaires par aller-retour représentent une contraction effective de la flotte mondiale de pétroliers. Cela impose également une taxe géographique aux raffineurs asiatiques et confère un avantage correspondant aux raffineurs du bassin Atlantique, qui peuvent traiter des barils domestiques ou de proximité. Le WTI, le brut lourd canadien, guyanais, brésilien, de la mer du Nord et d'Afrique de l'Ouest atteignent tous les raffineries nord-américaines et européennes sans passer par un point de passage contesté.

Quatre scénarios pour la suite

Nous structurons les six prochains mois autour de quatre scénarios.

Dans le premier, le pétrole reste sous les 85 $ tandis que les marges de raffinage restent élevées. Les consommateurs grognent mais ne se révoltent pas, les raffineurs génèrent un flux de trésorerie disponible (free cash flow) record et le consacrent aux rachats d'actions. Cela décrit la période de cessez-le-feu vécue plus tôt cette année. C'est le meilleur scénario pour détenir des raffineurs américains.

Dans le deuxième, le pétrole grimpe et les marges s'élargissent encore en raison d'une escalade continue. C'est le régime des deux dernières semaines, avec des échanges de frappes et la mer Rouge en jeu. Ici, le prix à la pompe devient un enjeu politique et la pression sur Washington pour intervenir devient sérieuse.

Dans le troisième, le pétrole monte tandis que les marges se compriment. Nous avons du mal à imaginer les conditions produisant ce résultat. Cela nécessiterait un effondrement de la demande de produits raffinés parallèlement à un choc d'offre sur le brut ; nous lui attribuons une probabilité très faible.

Dans le quatrième, le pétrole et les marges s'effondrent suite à un règlement durable au Moyen-Orient. Les positions sur l'énergie perdent de l'argent et tout le reste du portefeuille prospère. Nous accepterions volontiers ce scénario, et pas seulement pour des raisons financières. Nous pensons simplement qu'il n'est pas proche.

Notre scénario de base est un mélange des deux premiers, avec une pondération vers le second. Ce qui signifie que le risque sur lequel nous nous concentrons est politique.

Pourquoi nous doutons d'une interdiction d'exportation

Si Washington agit, le levier évident est une interdiction des exportations de produits finis (essence, diesel, kérosène et fioul domestique) afin de faire baisser les prix intérieurs avant novembre.

Nous disposons d'un précédent historique clair. En 2022, avec des prix à la pompe au-dessus de 5 $ et des élections de mi-mandat approchant, la Maison Blanche de Biden avait signalé aux raffineurs qu'elle envisageait une interdiction partielle ou totale des exportations, demandant au Département de l'Énergie d'en modéliser l'impact quatre semaines avant le scrutin. Elle n'a jamais été imposée. Nous pensons que la raison est la même aujourd'hui : elle est mécanique plutôt qu'idéologique.

Le système de raffinage américain n'est pas un marché unique. La côte du Golfe est bâtie pour l'exportation et physiquement reliée à l'Amérique latine et à l'Europe par voie maritime. La côte Est est approvisionnée par l'oléoduc Colonial et par des importations maritimes ; les restrictions de la loi Jones (Jones Act) rendent coûteux le transport de produits de la côte du Golfe vers le nord sur des navires domestiques.

Interdisez les exportations et les raffineurs de la côte du Golfe perdent leur acheteur marginal, des réductions de production suivent, et la production totale d'essence et de diesel chute. Le Nord-Est, qui ne peut accéder facilement aux barils bloqués, pourrait voir ses prix augmenter plutôt que baisser. Une politique censée abaisser les prix à la pompe avant une élection pourrait les faire grimper de New York à la Pennsylvanie.

Ajoutez à cela le coût diplomatique. Les alliés européens ont restructuré toute leur chaîne d'approvisionnement énergétique autour des exportations américaines. Les couper en pleine guerre causerait des dommages durables aux relations sur lesquelles Washington compte actuellement.

Nous attribuons donc une faible probabilité à une interdiction pure et simple. Mais pas une probabilité nulle. Et nous notons que cette probabilité est fonction du prix du brut. Au-dessus de 100 $ le baril avec une essence vers les 5 $, le calcul politique se détériore rapidement, et c'est rapidement que ces décisions se prennent en octobre.

Où nous souhaitons être exposés

À ce stade, vous pensez probablement que ce mouvement est déjà passé. Les raffineurs américains ont presque doublé, avec Marathon, Phillips 66 et Valero en tête. Mais limiter cela à un pari américain reviendrait à laisser de côté la meilleure partie de l'opportunité.

Une raffinerie est un grand bâtiment visible qui produit du carburant utilisé par des millions de personnes. Mais quand ses profits triplent à cause d'une guerre, ces bénéfices excédentaires ne peuvent aller que dans quelques directions : soit le gouvernement les récupère via un plafonnement, soit les clients en profitent via des prix plus bas, soit les actionnaires les perçoivent sous forme de dividendes.

La réponse varie selon le pays où se trouve votre raffineur. Pour trouver la meilleure option, nous avons posé quelques questions.

Premièrement, le gouvernement laissera-t-il les actionnaires conserver une part anormalement élevée des profits, ou imposera-t-il une taxe " spéciale " sur les superprofits ?

Deuxièmement, la politique locale permettra-t-elle de vendre le carburant aux prix mondiaux plutôt que de maintenir artificiellement des prix bas pour protéger les automobilistes ?

Troisièmement, le cours de l'action reflète-t-il déjà cette réalité ?

Un seul pays passe ce test, mais avant de vous le révéler, éliminons les candidats évidents.

États-Unis : les bonnes usines, mais déjà valorisées

Les raffineurs américains sont naturellement le meilleur moyen de jouer ce thème, car ils disposent de la capacité nécessaire pour transformer le schiste du Permien, le brut lourd canadien, le brut guyanais et le pré-sal brésilien en distillats. C'est exactement ce que tout le monde a acheté, c'est pourquoi Marathon Petroleum affiche +89%, Valero +85% et Phillips 66 +60% depuis le début de l'année.

Cependant, les usines tournent déjà à plein régime, il n'y a donc plus de croissance de volume à acheter.

Et le prix suppose désormais que le boom est permanent. Par exemple, le marché valorise Marathon à environ 9,7x son EBITA, au-dessus de sa moyenne sur dix ans d'environ 8x, ce qui semble banal jusqu'à ce que l'on remarque que le bénéfice d'exploitation de cette année est le plus élevé jamais enregistré par la société.

Pour gagner de l'argent sur Marathon ou Valero à partir d'ici, des marges records ne suffisent pas. Elles doivent continuer à battre des records.

Europe : le plafonnement des profits est déjà en cours

Le 3 avril 2026, les ministres des Finances d'Autriche, d'Allemagne, d'Italie, de Portugal et d'Espagne ont officiellement demandé à Bruxelles de mettre en place une nouvelle taxe sur les superprofits énergétiques à l'échelle européenne, calquée sur la version de 2022 qui avait collecté environ 26 milliards d'euros auprès des sociétés pétrolières, gazières et de raffinage.

L'Italie a déjà agi en créant une nouvelle surtaxe énergétique, et d'autres pays devraient suivre. L'Espagne, la République tchèque et la Hongrie ayant introduit des mesures similaires récemment, cela place chaque grand raffineur européen dans une position difficile.

Si une telle taxe était votée, cela signifierait des temps difficiles pour des acteurs majeurs comme TotalEnergies, MOL, HelleniQ Energy et Neste.

Royaume-Uni et Australie : le raffinage est devenu un service public

Le Royaume-Uni a prolongé sa taxe sur les superprofits à 38% jusqu'en 2030, un niveau qu'aucun pays européen n'a osé imposer.

Les deux dernières raffineries d'Australie, celle de Geelong (Viva Energy) et celle de Lytton (Ampol), ne sont ouvertes que parce que le gouvernement leur verse une redevance de soutien pour garantir la sécurité énergétique en cas de crise.

Une raffinerie maintenue en vie par des subventions est un service public avec une cheminée. Un État qui vous soutient pendant les mauvaises années ne vous laissera pas garder les bénéfices des bonnes.

Brésil : la taxe Lula a frappé les exportations

Normalement, on nous dirait que les valeurs énergétiques brésiliennes sont une idée solide, et nous serions d'accord la plupart du temps. Petrobras gère l'essentiel du raffinage du pays, le pays exporte du brut à une échelle inédite grâce à ses bassins pré-salifères, et les actions sont bon marché.

Pas si vite. Alors que le brut bondissait de plus de 30% après le début de la guerre d'Ormuz, Petrobras a maintenu les prix de l'essence inchangés pour protéger les consommateurs.

(source : Bloomberg)

Lorsqu'il a finalement augmenté les prix du diesel en mars, le gouvernement a annulé les taxes fédérales sur le diesel pour que les conducteurs ne ressentent presque rien à la pompe, et Lula a financé cela par une nouvelle taxe de 12 % sur les exportations de pétrole.

Avec Lula briguant sa réélection en octobre et l'État contrôlant le conseil d'administration, les profits du raffinage brésilien finissent dans la poche des conducteurs plutôt que dans celle des actionnaires.

Inde : payer le prix de la dépendance énergétique

Pendant trois ans, Reliance a exploité la machine de raffinage la plus rentable au monde. Acheter du brut russe à prix réduit (plus de 500 000 barils par jour), le transformer en diesel et le vendre à l'Europe au prix fort.

Les sanctions américaines sur les plus gros producteurs russes ont forcé Reliance à cesser d'alimenter sa raffinerie d'exportation en brut russe en novembre 2025. L'Europe est allée plus loin : depuis le 21 janvier 2026, elle interdit l'importation de tout carburant fabriqué à partir de brut russe partout dans le monde, et a identifié le complexe de Jamnagar de Reliance comme la principale source de ce carburant entrant en Europe.

(source : Vortexa)

Ajoutez à cela un gouvernement qui a imposé sa propre taxe sur les superprofits de 2022 à 2024 et qui protégera toujours les prix à la pompe dans un pays importateur de pétrole, et la plus grande raffinerie du monde commence à paraître beaucoup moins exceptionnelle.

Canada : le dernier rempart

Le Canada a passé les mêmes tests de résistance que les pays cités plus haut et les a réussis.

L'essence a atteint 2 $ CA le litre ce printemps, soit environ 5,50 $ US le gallon. Des militants ont chiffré à 66 milliards de dollars US les profits de l'industrie liés à Ormuz et ont exigé une taxe de 33 % sur les superprofits.

La réponse de Mark Carney en avril a été de suspendre la taxe fédérale sur le carburant jusqu'en septembre, offrant 10 cents par litre aux conducteurs tout en laissant les profits des producteurs intacts.

(source : Canada.ca)

La seule taxe sur les superprofits jamais adoptée par le Canada, en 2022, visait les banques et les assureurs. Tout gouvernement à Ottawa qui s'attaquerait au secteur pétrolier de l'Alberta s'exposerait à une crise d'unité nationale autant qu'à une crise de rentabilité.

Le brut lourd canadien se vend normalement avec une décote à deux chiffres par rapport à la référence américaine car il est enclavé et visqueux. Les raffineurs canadiens achètent ce baril décoté à côté de chez eux et vendent le carburant fini aux prix pleins du marché nord-américain.

Depuis la fermeture d'Ormuz, cette décote s'est réduite, passant d'environ 14 $ US à 8 $ US le baril, car la guerre a supprimé les barils denses et riches en diesel du marché mondial, et les acheteurs se ruent sur le substitut évident : le brut lourd canadien.

Suncor et Cenovus sont couverts dans les deux cas. Quand la décote est large, le segment raffinage la capture. Quand elle se réduit parce que le monde s'arrache les barils lourds, c'est le segment production qui est mieux rémunéré. Ils produisent environ deux fois ce qu'ils raffinent, la valeur reste donc au sein de l'entreprise.

Nos choix

Voici les trois noms que nous privilégions. Tous ont surperformé le marché large, mais restent en deçà des majors américaines, ce qui laisse une marge de rattrapage.

Suncor (NYSE : SU)

Suncor est le champion intégré du Canada, possédant à la fois les gisements et les raffineries. Elle traite environ 466 000 barils par jour à Edmonton, Sarnia, Montréal et Commerce City au Colorado. L'usine d'Edmonton est directement reliée aux propres sables bitumineux de Suncor, traitant des mélanges de brut internes conçus pour maximiser le rendement en carburant.

C'est l'équivalent d'une ferme qui possède sa boulangerie. Quand le prix du pain flambe, elle gagne à la caisse. Quand le prix du blé baisse, elle gagne au four.

Suncor a fini de rembourser sa dette et redistribue désormais 100 % de son flux de trésorerie disponible aux actionnaires, principalement via des rachats d'actions.

Cenovus (NYSE : CVE)

Cenovus a passé la fin de l'année 2025 à se restructurer pour devenir une version plus affûtée de ce pari. En septembre, elle a vendu ses parts de 50 % dans deux raffineries américaines en coentreprise, de sorte que chaque usine conservée est désormais détenue à 100% : l'unité d'amélioration et la raffinerie de Lloydminster en Saskatchewan, ainsi que Lima, Toledo et Superior dans le Midwest américain.

En novembre, elle a finalisé le rachat de MEG Energy pour 6,3 milliards de dollars CA, ajoutant 110 000 barils par jour de production de pétrole lourd à proximité de son site principal.

Les résultats ont été immédiats. Le bénéfice du raffinage au premier trimestre 2026 s'est élevé à 540 millions de dollars CA, contre une perte un an plus tôt ; les usines ont tourné à 97% de leur capacité et la production totale a bondi de 18,7 % à 972 100 barils par jour.

Un bémol : trois des quatre raffineries de Cenovus se trouvent sur le sol américain. C'est donc un pari sur le raffinage nord-américain alimenté par du brut canadien bon marché plutôt qu'un pari purement canadien.

Ecovyst (NYSE : ECVT)

C'est un choix de niche qui reste pertinent même si les marges de raffinage s'essoufflent.

L'alkylat est le composant d'essence à haut indice d'octane sur lequel les raffineurs s'appuient le plus lorsque les marges sont grasses, et sa fabrication consomme de l'acide sulfurique.

Ecovyst exploite le réseau dominant en Amérique du Nord pour la régénération de cet acide. Huit usines collectent l'acide usagé, le restaurent et le renvoient, sous des contrats à long terme qui répercutent directement les coûts des matières premières sur le client.

Le point crucial est le modèle de facturation. Ecovyst est payé à la tonne traitée et non au dollar de profit de la raffinerie. Avec des raffineries américaines tournant à 96 % de capacité, les volumes n'ont jamais été aussi élevés.

L'entreprise vient également de simplifier sa structure. Fin 2025, elle a vendu sa division catalyseurs pour environ 556 millions de dollars US, utilisant 465 millions pour ramener sa dette nette à un niveau confortable de 1,2 fois l'EBITDA, tout en intégrant deux activités d'acide acquises récemment.

Conclusion

La pénurie concerne la capacité de conversion, pas le brut, et rien à l'horizon ne réglera cela avant l'hiver. Nous restons acheteurs sur le raffinage, avec une préférence pour le Canada. Toutes les autres juridictions examinées ont soit taxé les superprofits, soit plafonné les prix à la pompe, soit déjà intégré le mouvement dans les cours. Le Canada n'a fait aucune des trois. Suncor et Cenovus gagnent de l'argent que la décote du lourd s'élargisse ou se réduise, et Ecovyst est rémunéré sur les volumes, indépendamment de l'évolution des marges.

Trois éléments pourraient nous faire changer d'avis : une réouverture crédible d'Ormuz sous escorte navale, qui comprimerait les marges plus vite que tout le reste ; une véritable destruction de la demande, attendue vers 4,50 $ pour l'essence et 5,50 $ pour le diesel aux États-Unis ; et une politique américaine passant de la rhétorique à la loi, un risque que notre positionnement est déjà prêt à absorber.

En l'absence de ces facteurs, les raffineurs continueront d'engranger des bénéfices massifs et les cours de bourse poursuivront leur ascension. Il nous est difficile de ne pas apprécier cette tendance.

Restez investis, avec prudence.