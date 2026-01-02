L'argent a franchi pour la première fois de son histoire le seuil symbolique des 80 dollars l'once lundi, grimpant jusqu'à 84 dollars, avant de chuter de 11% dans la journée. En cause : le Chicago Mercantile Exchange (CME) a une nouvelle fois relevé les exigences de marge sur les contrats à terme, pour la deuxième fois en deux semaines, contraignant les traders les plus exposés à réduire leurs positions. Malgré ce mouvement technique, le métal a le vent en poupe. Il a surperformé l'or, se décorrélant de l'idée reçue selon laquelle les prix de l'argent et de l'or évoluent de concert.

Cinq années de déficits structurels de l'offre, de nouvelles technologies solaires de plus en plus gourmandes en argent, ainsi qu'une demande fortement inélastique aux prix sont autant de signaux indiquant qu'un prix de l'argent à 100 dollars l'once est à portée de main au cours de l'année à venir.

Environ 80% de l'argent n'est pas extrait pour lui-même. Il est produit comme sous-produit lors de l'extraction de cuivre, de zinc et de plomb. Ainsi, lorsque la demande d'argent s'envole, comme c'est le cas actuellement, les producteurs ne peuvent pas simplement augmenter la production pour y répondre. Ils restent dépendants de l'évolution des autres marchés de métaux.

Ce décalage entre une demande en hausse et une offre peu réactive est précisément ce qui prépare le terrain à un squeeze sur les prix.

Dans ce Thread de la Semaine, nous analysons comment l'argent est passé du statut d'éternel second derrière l'or à celui d'intrant stratégique pour le déploiement de l'intelligence artificielle. Chaque baie de serveurs nécessite environ 1,2 kg d'argent pour le matériel informatique, les composants électriques et la gestion thermique.

Et ce, avant même d'aborder les panneaux solaires, les véhicules électriques et, plus largement, la vague d'électrification. Nous revenons sur ce qu'est l'argent, la manière dont il est extrait, les moteurs de notre thèse d'investissement et les risques à surveiller.

Comment l'argent passe du statut de sous-produit minier à celui d'actif de portefeuille

Extraction minière :

La production mondiale d'argent est concentrée dans une poignée de pays qui contrôlent à eux seuls l'essentiel de la chaîne d'approvisionnement. Le Mexique domine largement avec 186 millions d'onces par an, soit 23% de la production mondiale, suivi par la Chine (110 Moz), le Pérou (108 Moz), la Bolivie (48 Moz) et le Chili (43 Moz). La production minière mondiale a atteint 820 millions d'onces en 2024, en hausse modeste de 0,9%, mais toujours en deçà du pic atteint en 2016.

Seuls 27 à 28 % de l'offre proviennent de mines d'argent dédiées. C'est le cas notamment du site phare de Fresnillo au Mexique, l'une des plus anciennes mines encore en activité continue au monde, où l'argent constitue la production principale.

Les 70 à 75 % restants sont extraits en tant que sous-produit. Les mines de plomb et de zinc représentent 29,4% de la production, les mines de cuivre 26,8%, et l'or apporte 15,5% supplémentaires. Cette dépendance aux sous-produits crée une forte inélasticité de l'offre. Lorsque les prix de l'argent augmentent, les producteurs de cuivre ne décident pas soudainement d'extraire davantage de cuivre pour bénéficier de crédits argent plus élevés.

Les décisions d'offre sont dictées par l'économie propre à chaque métal et par les investissements déjà réalisés dans l'exploitation d'actifs existants, et non par un arbitrage opportuniste entre métaux.

La concentration de la production au sein de quelques grands sites contribue également à cette inélasticité des prix. Le complexe KGHM en Pologne produit 43 millions d'onces par an en tant que sous-produit du cuivre, tandis que la mine Peñasquito de Newmont au Mexique génère 33 Moz à partir de minerais polymétalliques. La coentreprise Juanicipio de Fresnillo avec MAG Silver livre quant à elle 19 Moz, avec un coût global de maintien exceptionnellement bas de 2,04 dollars l'once.

Raffinage :

La London Bullion Market Association fixe les standards mondiaux du raffinage et accrédite 81 affineurs capables de produire des lingots dits "Good Delivery" répondant à un titre de 999, soit une pureté de 99,9%.

Si vous avez déjà acheté des bijoux en argent, vous connaissez sans doute des mentions comme 999 Fine Silver, ou avez vu des pièces, des plaquettes ou des lingots portant les logos d'affineurs tels que PAMP, Valcambi, etc., qui figurent parmi les acteurs majeurs du raffinage de l'argent, majoritairement concentrés en Suisse.

D'autres affineurs de premier plan complètent cet écosystème, notamment Heraeus en Allemagne, Tanaka Kikinzoku au Japon, ou encore Industrias Peñoles au Mexique, lié aux mines de Fresnillo et intégré verticalement.

Le raffinage en lui-même ne constitue pas aujourd'hui un véritable goulet d'étranglement, même si les capacités de traitement des concentrés dans les fonderies peuvent accuser un retard lors de fortes hausses de production. Selon Ernst & Young, les coûts de conformité environnementale ont augmenté de 15 à 20 % par an, pesant sur les marges des petits affineurs. La contrainte la plus significative se situe en amont, au stade de l'extraction minière.

La double nature de l'argent

L'argent présente une dynamique à double facette. D'un côté, une demande industrielle, l'argent sous forme de pâte étant l'un des composants les plus critiques des cellules photovoltaïques. De l'autre, une dimension financière, l'argent conservant son rôle monétaire historique.

Lorsque le prix de l'or a atteint un nouveau record historique plus tôt cette année, les investisseurs particuliers se sont tournés vers l'argent comme valeur refuge jugée plus accessible.

Industrie :







Les usages industriels ont absorbé 665 millions d'onces, soit 59% de la demande totale, principalement tirés par l'électronique et les applications électriques, qui représentent à elles seules 466 Moz.

Au sein de ce segment, la demande liée au photovoltaïque s'est établie entre 188 et 196 millions d'onces, soit 17 à 18 % de la consommation totale et environ 29% de la demande industrielle. À titre de comparaison, elle ne représentait que 5,6 % de la demande totale en 2015.

La pâte d'argent constitue la couche conductrice des cellules solaires, permettant le transport du courant électrique avec une efficacité maximale, grâce aux propriétés de conductivité inégalées de l'argent.

Les anciennes générations de panneaux solaires ont longtemps servi de référence en matière de quantité d'argent nécessaire par cellule.

En revanche, les conceptions plus récentes et plus performantes, comme la technologie TOPCon, utilisent sensiblement plus d'argent par panneau. La dernière génération requiert environ 50% d'argent supplémentaire par cellule, et la prochaine vague de technologies pourrait quasiment doubler ce besoin.

Les fabricants ont multiplié les efforts pour réduire l'utilisation d'argent grâce à des techniques dites de "thrifting", avec des progrès réels : la quantité d'argent par unité de production a reculé d'environ 10 à 15 % au cours de l'année écoulée. Mais cela reste insuffisant.

Avec des installations solaires mondiales attendues à un niveau record de 694 GW en 2025, les volumes de panneaux produits sont tels que la demande totale d'argent continue d'augmenter.

Les véhicules électriques constituent un autre moteur structurel de la demande. Chaque véhicule électrique à batterie contient entre 25 et 50 grammes d'argent, soit jusqu'à 80% de plus que les véhicules thermiques conventionnels.

Finance :

Les pièces et lingots physiques ont absorbé 182 millions d'onces en 2025, un plus bas de sept ans et un recul de 4% par rapport à 2024, les prix élevés ayant freiné les achats des particuliers sur les marchés occidentaux.

En revanche, l'Inde a enregistré une forte demande à l'occasion des fêtes et de la saison des mariages, l'argent faisant office de substitut à un or devenu trop onéreux. À elles seules, les importations d'octobre 2025 ont atteint 1 700 tonnes, soit 2,71 milliards de dollars, en hausse de 529% sur un an, à la suite de la baisse des droits d'importation de 15 % à 6 % intervenue en septembre.

La valeur totale des ETF adossés à l'argent a dépassé 40 milliards de dollars en juin 2025, établissant un nouveau record. Les avoirs en argent des ETF excèdent désormais largement les stocks disponibles dans les coffres londoniens, représentant une revendication dominante sur l'offre hors sol.

Au total, la joaillerie et l'argenterie ont consommé environ 246 millions d'onces.

Pourquoi l'argent reste-t-il sous-évalué et quels sont ses moteurs de croissance ?

Malgré un doublement de son prix depuis que le gouvernement américain a ajouté l'argent à la liste des "minerais critiques" le mois dernier, nous estimons que la progression de l'offre reste trop limitée pour justifier une correction des prix. Cette demande d'origine gouvernementale instaure par ailleurs un plancher autour de 70 dollars l'once au moins jusqu'en 2026.

La situation de marché devient plus lisible lorsque l'on prend en compte l'ampleur des transferts physiques d'argent. Les réserves domestiques chinoises ont atteint des niveaux historiquement bas, tandis que les coffres londoniens de la LBMA enregistrent des afflux records, avec des stocks désormais établis à 27 187 tonnes, en hausse de 3,5% par rapport à octobre.

Déficit minier :

Le marché de l'argent clôture l'année 2025 sur un cinquième déficit annuel consécutif, à hauteur de 117 millions d'onces.

Les déficits cumulés sur la période 2021-2025 atteignent désormais environ 820 millions d'onces, soit l'équivalent d'environ dix mois de production minière mondiale ou 25 000 tonnes métriques. Ce déficit persistant a entraîné une ponction marquée des stocks identifiables dans les principaux centres de négoce.

Le "free float" estimé disponible à l'achat à Londres ne s'élève plus qu'à environ 140 millions d'onces, le reste étant immobilisé dans les ETF. Les taux de prêt ont bondi à 30–40 % en rythme annualisé en octobre 2025, accentuant fortement la tension sur l'offre.

Les stocks de la Shanghai Futures Exchange se sont effondrés à 900 tonnes, soit 29 millions d'onces, en décembre 2025, leur niveau le plus bas depuis juillet 2016 et une chute de 86% par rapport au pic de 3 091 tonnes atteint en 2020. Cette évolution reflète une consommation industrielle chinoise très soutenue en amont des contrôles à l'exportation.

Sur le marché des contrats à terme sur l'argent du COMEX, les stocks enregistrés, donc livrables, ne représentaient plus que 113 millions d'onces fin novembre. Plus de 60% de ces stocks enregistrés ont fait l'objet de demandes de livraison au cours des quatre premiers jours de cotation de décembre.

Contrairement à de nombreuses matières premières, l'argent ne bénéficie pas de réserves stratégiques significatives.

Aucun gouvernement ne détient de stocks d'argent comparables aux réserves pétrolières ou aux avoirs en or des banques centrales. Lorsque l'offre physique se tend, aucun soutien ne peut venir de stocks publics.

Demande Industrielle

La consommation d'argent solaire a été multipliée par cinq depuis 2015, passant de 5% à près de 29% de la demande industrielle. Le Silver Institute prévoit désormais que le photovoltaïque pourrait consommer plus de 400 millions d'onces par an d'ici 2030, soit plus de 45% de la production minière actuelle.

Pour mettre les choses en perspective, la Chine a installé un record de 329 GW en 2024, le déploiement mondial atteignant plus de 630 GW en 2025 et visant 1 TW (1 000 GW) par an d'ici 2030.

Infrastructure IA :

L'infrastructure IA ajoute également un vecteur de demande qui n'existait pratiquement pas il y a deux ans.

La capacité électrique des centres de données a augmenté de 5 252 % depuis 2000, passant de 0,93 GW à près de 50 GW. Chaque armoire de serveurs nécessite environ 1,2 kg d'argent pour le matériel informatique, les composants électriques et la gestion thermique. Les gouvernements du monde entier accélèrent les autorisations pour les centres de données en tant qu'infrastructures critiques, isolant ainsi cette demande de la faiblesse typique du cycle économique.

Le ratio or-argent

La relation entre l'or et l'argent fournit un cadre d'évaluation qui remonte à plusieurs millénaires. Le ratio s'est fortement comprimé en 2025, passant de plus de 100:1 au début de 2024 à environ 65:1 en décembre 2025. On pourrait penser que l'argent rattrape enfin la hausse de l'or... mais n'allons pas si vite.

Au cours des dernières années, le ratio a évolué en moyenne entre 80 et 90 pour 1, bien au-dessus de sa moyenne sur 25 ans située entre 65 et 67 pour 1. Il était tombé à 30 pour 1 lorsque l'argent avait atteint 50 dollars en 2011, à 15 pour 1 lors du squeeze des frères Hunt en 1980, et s'établissait historiquement autour de 12 à 15 pour 1 dans l'Antiquité.

Le ratio actuel, proche de 65 pour 1, marque un retour vers des normes historiques, mais reste supérieur aux niveaux de 50 pour 1 observés lors des grands marchés haussiers des métaux précieux.

Ce mouvement de retour à la moyenne n'est donc pas achevé. Avec un or à 4 500 dollars l'once, une compression du ratio à 50 pour 1 impliquerait un prix de l'argent à 90 dollars.

Un retour au ratio de 30 pour 1 observé en 2011, avec un or à 5 000 dollars, ferait ressortir un prix de l'argent de 167 dollars l'once.

L'analyse des cycles historiques montre que lorsque le ratio dépasse 80 pour 1, la performance médiane de l'argent sur un an est de +57 %, et que l'argent surperforme l'or dans 93% des cas. Le rallye de 2025 vient confirmer ce schéma.

Ce qui peut mal tourner (et ce qu'il faut surveiller)

Malgré les vents porteurs structurels qui pourraient propulser l'argent vers les 100 dollars l'once en 2026, certains signes de faiblesse de la demande et d'assouplissement des tensions sur l'offre doivent être pris en compte, en plus des risques de substitution technologique.

Substitution par le solaire :

Les acteurs du photovoltaïque s'attaquent de plus en plus frontalement au coût de l'argent, qui se chiffre en milliards de dollars.

AIKO Solar a ainsi réussi à produire en série des modules ABC (All-Back Contact) utilisant des interconnexions en cuivre, atteignant une efficacité commerciale record de 24,8 % fin 2025, en tirant parti d'un métal environ cent fois moins cher que l'argent, tout en conservant une conductivité suffisamment compétitive.

Pour autant, le cuivre ne constitue pas un substitut "clé en main". Les problèmes d'oxydation et d'adhérence continuent de pénaliser son utilisation dans les cellules TOPCon, aujourd'hui l'architecture dominante du marché.

Dans un contexte de marges sous pression, les fabricants privilégient donc des améliorations incrémentales des pâtes d'argent éprouvées, plutôt que les lourds investissements nécessaires à des lignes de métallisation encore non éprouvées.

La montée en puissance d'architectures gourmandes en argent, combinée à des installations record en Chine, à 329 GW en 2024, et à un déploiement mondial visé à 655 GW en 2025, neutralise largement les gains obtenus grâce au "thrifting", c'est-à-dire la réduction de la quantité d'argent par cellule afin de contenir les coûts tout en préservant les performances.

En résumé, les alternatives à base de cuivre gagnent du terrain pour certains types de cellules, mais ne devraient pas remplacer l'argent de manière significative sur le marché grand public des installations à grande échelle au cours de cette décennie.

Le piège du "High-beta":

L'argent se découple rarement durablement de l'attraction exercée par l'or.

Si le déficit industriel fournit un socle fondamental aux prix, le plafond spéculatif reste dicté par les flux d'investissement vers l'ensemble du complexe des métaux précieux.

En cas de correction de 30% de l'or, provoquée par un apaisement des tensions géopolitiques ou un rebond des taux réels, l'argent subirait presque mécaniquement une baisse plus marquée.

Les algorithmes institutionnels et les fonds macro traitent l'argent comme un proxy à bêta élevé de l'or, plutôt que comme une matière première indépendante.

Une rupture sur le métal jaune déclenche des liquidations automatiques sur les contrats à terme sur l'argent afin de couvrir les appels de marge, ce qui accentue souvent la volatilité baissière d'un facteur deux. Le récit d'un découplage durable de l'argent vis-à-vis de son ancrage monétaire a, historiquement, échoué lors des grands épisodes de stress de liquidité.

En résumé, l'argent amplifie les mouvements de l'or, et un choc baissier sur l'ancre monétaire entraînera l'argent dans sa chute, quelle que soit la tension sur le marché physique.

La récession :

La thèse des 100 dollars repose sur une économie mondiale suffisamment résiliente pour absorber la hausse des coûts des intrants sans détruire la demande.

Une récession sévère en 2026 constituerait la menace la plus directe pour le scénario de déficit physique, en s'attaquant au volet "industriel" de l'équation.

Environ 40% de la demande d'argent provient de secteurs fortement cycliques hors solaire, comme l'électronique grand public ou les alliages de brasage.

Un net ralentissement de l'industrie mondiale effacerait rapidement la perception d'une pénurie structurelle. De plus, en période de resserrement du crédit, les matières premières industrielles sont souvent vendues de manière agressive afin de dégager des liquidités.

Lors des premières phases d'une crise financière, l'argent a tendance à se comporter davantage comme le cuivre que comme l'or, déclenchant des ventes massives précisément au moment où la thèse d'investissement exige de la stabilité.

Les autres risques à surveiller

Les mesures de rétorsion chinoises en matière de contrôle des exportations pourraient étrangler la demande en énergie solaire, alors même que les prix élevés incitent enfin à recycler l'argent dormant. La réglementation minière mexicaine fait peser des risques alors que les plus grands exploitants miniers entament leur consolidation. Cette soudaine diminution de la disponibilité physique permettrait de reconstituer les stocks mondiaux, invalidant ainsi notre thèse d'un déficit structurel.

Entreprises à suivre :

(Notre liste de 15 entreprises qui devraient bénéficier du silver squeeze)

Fresnillo (LSE : FRES) - Le plus grand et le plus ancien acteur du secteur de l'argent

Fresnillo est le plus grand producteur mondial d'argent primaire, avec une production d'environ 56 millions d'onces en 2025 provenant de ses actifs mexicains, dont la coentreprise phare Juanicipio. Sa capitalisation boursière de 27 milliards de dollars reflète son statut de premier rang, tandis que son AISC de 2,04 dollars l'once à Juanicipio lui assure une augmentation exceptionnelle de ses marges à mesure que les prix augmentent. L'héritage de la société, qui remonte à 1887 dans la principale ceinture argentifère du Mexique, lui offre des options géologiques inaccessibles à ses concurrents.

Pan American Silver (NYSE : PAAS) - Le plus grand choix diversifié exposé à l'argent

Pan American dispose de la plus grande réserve d'argent parmi les principaux producteurs, avec 468 millions d'onces prouvées et probables, et une production prévue de 21 à 23 millions d'onces en 2025. L'acquisition de MAG Silver en septembre 2025 a ajouté 44% de Juanicipio et 58 millions d'onces de réserves, positionnant la société comme le principal producteur d'argent diversifié des Amériques, avec une capitalisation boursière de 18 milliards de dollars.

Hecla Mining (NYSE : HL) - Société nord-américaine spécialisée dans l'exploitation minière de l'argent

Hecla Mining produit environ 37% de l'argent américain et 29% de l'argent canadien grâce à Greens Creek (Alaska), Lucky Friday (Idaho) et Keno Hill (Yukon). Les réserves de 240 millions d'onces de la société, les deuxièmes plus importantes de son histoire, témoignent du succès de ses activités d'exploration, tandis que son chiffre d'affaires record de 929,9 millions de dollars en 2024 confirme la qualité de son exécution opérationnelle. Sa capitalisation boursière de 10,6 milliards de dollars reflète son importance parmi les producteurs américains.

Les petites entreprises dans lesquelles investir

Pour approfondir votre recherche sur les petites entreprises susceptibles de bénéficier de la pénurie d'argent, créez votre propre StockScreener comme nous l'avons fait :







Bonus: ETFScreener

Pour en savoir plus sur les ETF disponibles pour indexer la hausse du cours de l'argent, créez votre propre ETF Screener comme nous l'avons fait :

Notre point de vue:

Les équilibres offre-demande de l'argent n'ont sans doute jamais été aussi favorables à une hausse durable des prix.

Cinq années consécutives de déficit, représentant au total 820 millions d'onces, ont fortement entamé les stocks disponibles, désormais revenus à des plus bas pluriannuels.

À Londres, les volumes stockés sont inférieurs de moitié aux niveaux observés pendant la période Covid. À Shanghai, les réserves se sont littéralement évaporées, en recul de 86%, atteignant des planchers inédits depuis près de dix ans.

Dans le même temps, la demande industrielle portée par le solaire, les véhicules électriques et les infrastructures d'intelligence artificielle s'inscrit dans une dynamique structurelle, largement indépendante des cycles économiques traditionnels.

À ces fondamentaux s'ajoutent des catalyseurs politiques puissants, entre la reconnaissance de l'argent comme minerai critique aux États-Unis et l'instauration de contrôles chinois à l'exportation dès janvier, qui renforcent immédiatement la prime de rareté.

Reste une question centrale : jusqu'où ce mouvement de revalorisation peut-il aller ?

Le principal élément de réflexion tient au profil de volatilité de l'argent.

Avec une sensibilité de 1,5 à 2,5 fois supérieure à celle de l'or, chaque correction est mécaniquement amplifiée. Le souvenir de l'effondrement de 2011, de 49 à 15 dollars l'once, reste profondément ancré dans l'esprit des investisseurs.

Les producteurs primaires, comme Fresnillo, Pan American ou Hecla, offrent un effet de levier maximal sur les prix, au prix d'une volatilité tout aussi extrême. Les sociétés de streaming, à l'image de Wheaton Precious Metals, permettent une exposition plus équilibrée, avec un risque opérationnel atténué.

À court terme, autour de 75 dollars l'once, et avec des records historiques battus quasiment chaque semaine, la dynamique demeure clairement haussière. Les fondamentaux vont dans ce sens. Mais l'histoire rappelle que l'argent sait aussi se montrer impitoyable.

Restez investis, prudemment.





