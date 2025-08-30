Bienvenue dans le Thread de la Semaine, où nous passons en revue les signaux forts et faibles à travers les classes d'actifs, afin de relier les points et mettre en perspective ce que nous observons sur les marchés mondiaux.

Par Keith Bortoluzzi - 27 600 milliards de dollars. C'est la valeur qui a transité par les plateformes de stablecoins en 2024, et rien qu'au cours des cinq premiers mois de 2025, nous avons déjà atteint 20 200 MdsUSD de transactions en stablecoins. Avec l'adoption de la loi GENIUS, la position accommodante de Jerome Powell, qui ouvre la voie à une baisse des taux d'intérêt, cette année est celle où les stablecoins vont briller.

Avec Circle (NYSE : CRCL) qui a triplé son prix initial en trois semaines depuis son introduction en bourse et qui se normalise désormais à 1,6 fois le prix de l'introduction en bourse, et JP Morgan qui crée sa propre alternative de stablecoin interne - JPMD, émise sur Base, un réseau basé sur Ethereum construit par Coinbase, les acteurs historiques et les nouveaux venus se préparent à tirer profit de son adoption généralisée par les entreprises.

Cette semaine, nous nous plongerons dans le monde apparemment complexe des stablecoins, nous examinerons comment ils consolident leur position en tant que prochaine génération d'innovation en matière d'infrastructure financière et comment notre compréhension fondamentale de la monnaie est appelée à évoluer, sous l'impulsion de la récente campagne du gouvernement américain en faveur de l'adoption des stablecoins, une approche moins risquée de l'utilisation des cryptomonnaies dans la finance traditionnelle.

Source : McKinsey & Company

La valeur totale des stablecoins émis a doublé, passant de 120 MdsUSD il y a 18 mois à 250 MdsUSD aujourd'hui, et elle devrait atteindre plus de 400 MdsUSD d'ici la fin de l'année et 2 000 MdsUSD d'ici 2028.

Cependant, avant d'approfondir le sujet, il est important de comprendre ce que sont les stablecoins.

En 1891, American Express a inventé le chèque de voyage, la première forme décrochée de paiement transfrontalier. Ces chèques nécessitaient deux signatures : l'une de la banque émettrice et l'autre de la banque destinataire lors de l'encaissement. Étant donné que ces chèques étaient garantis par des institutions financières réputées, ils étaient facilement convertibles en monnaies locales ou utilisables dans des transactions.

Les stablecoins sont essentiellement la version moderne des chèques de voyage : sans frontières, sans état et naturellement interopérables avec les systèmes de paiement mondiaux fragmentés existants.

Source : Keyrock

Des machines à vapeur aux moteurs électriques : les stablecoins, nouveaux rails des paiements institutionnels

Source : Keyrock

La transition des machines à vapeur, qui ont marqué le début de la révolution industrielle, aux moteurs diesel, puis aux moteurs électriques actuels, ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais lorsqu'elle s'est produite, elle a rendu des secteurs entiers obsolètes. Nous observons aujourd'hui un tournant similaire avec les stablecoins et les infrastructures financières.

Considérons les mécanismes : les réseaux Visa et Mastercard, ainsi que le protocole SWIFT, ont été créés dans les années 1960 et 1970. Aussi robustes soient-ils, ils fonctionnent comme des machines à vapeur ou des moteurs diesel : puissants, mais inefficaces.

Il n'est pas normal que les systèmes de paiement et bancaires de l'ère Internet nécessitent 3 à 5 intermédiaires qui prélèvent chacun une commission et prennent 2 à 3 jours ouvrables pour régler une seule transaction. L'envoi de 200 dollars via les banques traditionnelles peut coûter jusqu'à 13 % de frais (par exemple, l'envoi de 200 dollars en Gambie peut coûter 12,1 %) et prendre plusieurs jours, sous le prétexte des procédures AML et KYC.

Source : Keyrock

Au contraire, les stablecoins fonctionnent comme des moteurs électriques : directs, instantanés et presque sans friction. Ce même transfert de 200 dollars s'effectue en quelques secondes pour 1% du prix.

Le marché des changes, qui représente 7 500 MdsUSD par jour et qui s'effectue toujours sur une base T+2 par l'intermédiaire de banques correspondantes, représente la plus grande opportunité inexploitée pour les stablecoins.

Grâce à ces avantages, la courbe d'adoption institutionnelle s'accélère de manière exponentielle. Keyrock, une société d'investissement dans les cryptomonnaies, prévoit que les stablecoins captureront 12% des flux de paiements transfrontaliers et atteindront un volume de paiements annuel de 1 000 MdsUSD d'ici 2030.

De plus, ce processus est déjà en cours : le volume des cartes de crédit et de débit liées aux stablecoins est passé de 250 MUSD par mois au début de 2023 à plus d'un MdUSD au début de 2025.

Les implications macroéconomiques sont considérables. Les principaux émetteurs de stablecoins détiennent désormais plus de bons du Trésor américain que des pays comme la Corée du Sud, l'Allemagne et l'Arabie saoudite. Alors que les stablecoins approchent les 25% du marché des bons du Trésor, ils deviennent un nouveau mécanisme de transmission monétaire que la Fed ne peut ignorer.

Brian Armstrong, cofondateur et PDG de Coinbase, a parfaitement saisi ce facteur de légitimité dans sa collaboration avec les autorités financières aux débuts de Coinbase, comme il l'a expliqué dans sa conversation avec John Collision, cofondateur de Stripe : "Nous étions légitimes et dignes de confiance, et nous agissions pour les bonnes raisons à long terme. Cela a beaucoup compté."

C'est cette légitimité qui a permis à JPMorgan, traditionnellement sceptique à l'égard des cryptomonnaies, de lancer JPMD sur la blockchain Base de Coinbase.

Coût, rapidité, sécurité, transparence : comment les stablecoins fonctionnent-ils dans le monde réel ?

Malgré les chiffres impressionnants que nous observons, nous n'en sommes encore qu'à l'étape pré-iPhone pour les stablecoins, même si la législation actuelle favorise l'émergence de cas d'utilisation entièrement nouveaux pour cette technologie en posant la question suivante : si vous disposiez d'un traitement quasi instantané à un coût bien inférieur à celui des réseaux précédents et d'un moyen infaillible de vérifier et de décrocher les transactions et l'identité, que feriez-vous ?

Pour répondre à cette question, nous voyons trois séries d'opportunités :Transformation des paiements fournisseurs, Paiements entre consommateurs et entreprises et Gestion de trésorerie

Source : Ripple Stablecoin Trends in Business and Beyond 2025

Gestion de trésorerie/fonds de roulement :

Les plateformes de finance décentralisée ou DeFi qui agissent comme des bourses de stablecoins deviennent des « moteurs de fonds de roulement ». L'une d'entre elles, Mansa Finance, affiche un chiffre d'affaires annualisé 11 fois supérieur à celui des opérations de transfert d'argent traditionnelles (1 à 2 fois), ce qui signifie qu'un dollar sur la plateforme soutient un volume de paiement mensuel de 11 dollars.

En matière de gestion de trésorerie et d'autres solutions de liquidité, cette révolution est menée par des protocoles tels que AAVE et Morpho, qui ont collectivement attiré près de 80 MdsUSD de dépôts, les prêts accordés par les 10 principaux protocoles dépassant les 330 MdsUSD.

Source : Token Terminal

Les protocoles DeFi facilitent désormais des milliards de prêts en stablecoins grâce à :

Prêts instantanés garantis par des taux déterminés par des algorithmes

Aucune vérification de solvabilité – les garanties sont plus importantes que les scores FICO

Rendement de 4 à 8 % APY sur les dépôts en stablecoins

Prêts transfrontaliers sans friction réglementaire

Les trésoriers d'entreprise en prennent bonne note. Pourquoi laisser 100 MUSD sur un compte bancaire rapportant 0,5% alors que les protocoles de stablecoins proposent 5% avec une liquidité instantanée ?

Commerce agentique / Paiements B2B :

Le commerce agentique désigne des agents alimentés par l'IA qui recherchent, découvrent, comparent et finalement achètent de manière autonome pour le compte des utilisateurs. Il s'agit de systèmes d'IA sophistiqués capables de comprendre des exigences complexes, de comparer des options, de négocier des conditions et de finaliser des achats.

Source : Checkout.com

Ces agents peuvent fonctionner comme suit :

Des assistants personnels chargés de réapprovisionner automatiquement les produits ménagers essentiels

Agents d'approvisionnement B2B qui s'occupent de l'approvisionnement en matériaux et gèrent les flux de travail complexes liés aux achats

Systèmes d'achat d'entreprise qui gèrent les achats courants dans plusieurs catégories

agents d'achat spécialisés dans des catégories telles que les voyages, les assurances ou les services professionnels

La directive de Brian Armstrong imposant à tous les ingénieurs de Coinbase d'utiliser des outils d'IA laisse entrevoir l'avenir : "Je l'ai imposé... Vous avez demandé aux personnes de justifier auprès de vous, le PDG, si elles n'utilisaient pas l'IA."

Les applications émergentes dans ce domaine naissant comprennent :

Des agents IA effectuant des micro-transactions pour les appels API

Des contrats intelligents qui rééquilibrent automatiquement les positions de trésorerie

Les paiements de machine à machine dans les réseaux IoT

Les flux de paiement prédictifs optimisant le fonds de roulement en temps réel

Transactions sur les marchés émergents/FX :

Le véritable potentiel des stablecoins réside dans les marchés émergents, qui abritent 85% de la population mondiale mais sont mal desservis par les infrastructures financières traditionnelles. Dans les régions où les monnaies locales sont volatiles et l'accès aux services bancaires limité, les stablecoins offrent :

Un accès au dollar sans compte bancaire à l'étranger

Une couverture contre l'inflation et la dépréciation des monnaies locales

Des moyens de transfert d'argent réduisant les coûts de 90%

L'inclusion financière pour les 1,7 milliard de personnes non bancarisées

Source : Banque mondiale

Étant donné que les coûts des transferts de fonds restent élevés, les stablecoins locaux devraient continuer à se développer, non seulement comme solution de contournement des systèmes de transfert coûteux, mais aussi comme outil pratique pour dépenser en monnaie locale. Si de nombreux utilisateurs préfèrent recevoir des fonds en dollars américains, les dépenses quotidiennes continuent de s'effectuer en pesos ou en roupies.

Les stablecoins libellés en monnaie locale comblent cette lacune. À mesure que les réseaux de stablecoins continuent de se développer, avec une meilleure liquidité, des intégrations et un accès off-ramp, les stablecoins locaux devraient connaître une accélération.

Source : Wall street

Risques et opportunités pour les institutions financières traditionnelles et celles de la nouvelle génération

La révolution des stablecoins crée des gagnants et des perdants évidents, mais le paysage est plus nuancé que ne le suggèrent les simples récits disruptifs.

Risques de dépréciation

Le risque de dépréciation est la possibilité que la valeur marchande d'une stablecoin s'écarte de sa parité prévue de 1:1 avec son actif de référence, dans la plupart des cas, le dollar américain.

La loi GENIUS répond à cette préoccupation en imposant une couverture obligatoire à 100% en espèces/bons du Trésor et des audits mensuels, mais son application reste à tester.

Le risque systémique est réel. La capitalisation boursière de 154 MdsUSD de Tether représente un risque de contagion potentiel. Les précédents historiques donnent à réfléchir :

TerraUSD s'est effondré, passant de 18 MdsUSD à zéro en 48 heures

Iron Finance a perdu 100 % de sa valeur malgré une garantie partielle

L'USDC s'est brièvement négocié à 0,87 dollar lors de l'effondrement de la Silicon Valley Bank

Un nouvel échec majeur des stablecoins pourrait déclencher une cascade de liquidations dans les protocoles DeFi, risquant de paralyser l'innovation pendant des années.

Vitesse d'adoption par les acteurs historiques : JP Morgan

Le JPMD de JPMorgan représente le plus haut niveau d'adaptation des acteurs en place. En se lançant sur la blockchain Base de Coinbase tout en conservant un contrôle total, ils ont mis en œuvre une stratégie en trois volets :

Se cannibaliser avant que d'autres ne le fassent à leur place

avant que d'autres ne le fassent à leur place Maintenir les relations avec les clients tout en modernisant l'infrastructure

tout en modernisant l'infrastructure Réaliser un arbitrage réglementaire en opérant à la fois comme une banque et un émetteur de quasi-stablecoins

Le génie réside dans les détails : JPMD est techniquement un "jeton de dépôt", et non une stablecoin, ce qui permet à JPM de contourner certaines réglementations tout en proposant des fonctionnalités similaires.

Même Jamie Dimon, connu pour sa méfiance historique à l'égard des nouvelles technologies, a déclaré : "Il y a des choses que les stablecoins peuvent faire et que l'argent liquide traditionnel ne peut pas faire".

La réponse de Visa/Mastercard : insuffisante et tardive ?

Les réseaux de cartes sont confrontés à une menace existentielle. Lorsque les stablecoins proposent une réduction des coûts de 13 fois (sur une transaction de 200 dollars, coût global moyen de 6,5 % pour les anciens 13 dollars contre 0,3 à 1 dollar pour l'USDT) et un règlement instantané, des améliorations progressives ne suffiront pas. Les stratégies actuelles comprennent :

Le projet pilote de règlement en stablecoins de Visa avec l'USDC

Le réseau multi-jetons de Mastercard pour les stablecoins émis par les banques

Programmes de créances tokenisées avec des plateformes telles que Rain

Cependant, ces mesures pourraient s'avérer insuffisantes. Lorsque Walmart lancera un jour une stablecoin proposant 1% de remise en argent contre 2% de frais d'interchange pour Visa, le calcul deviendra clair. Les 450 MdsUSD de frais de traitement des paiements annuels prélevés par les réseaux traditionnels risquent d'être réduits à presque zéro.

La clarté réglementaire comme avantage concurrentiel

La position accommodante de Powell à Jackson Hole signale l'acceptation de la Réserve fédérale, mais le paysage réglementaire reste complexe. L'avantage du premier entrant de Circle (premier à recevoir la licence BitLicense de New York en 2015) constitue un atout significatif. La loi GENIUS établit des règles claires, mais les détails de sa mise en œuvre sont importants :

Les exigences en matière de composition des réserves favorisent les détenteurs de bons du Trésor

Les obligations d'audit mensuel profitent aux acteurs établis

La complexité des licences d'État avantage les entreprises bien capitalisées

Les capacités de conformité à l'OFAC deviennent un enjeu crucial

Entreprises à surveiller :

Coinbase (NASDAQ : COIN) - Le monopole des infrastructures

Cotée à 306 dollars, Coinbase est l'AWS des stablecoins. Sa blockchain Base traite 65% de toutes les transactions USDC, tandis que sa bourse fournit des rampes d'accès et de sortie essentielles. Le partage des revenus à 50% avec Circle a généré 900 MUSD en 2024 et devrait atteindre 2 MdsUSD d'ici 2026.

Catalyseur caché : tous les stablecoins d'entreprise auront besoin de l'infrastructure de Coinbase. Lorsque Walmart, Amazon et d'autres se lanceront, Coinbase percevra une commission sur chaque transaction. Avec des cartes liées à des stablecoins passant de 250 MUSD à 1 MUSD par mois en seulement deux ans, l'infrastructure de paiement de Coinbase devient indispensable.

La vision de Brian Armstrong est claire : "90% de nos ressources sont consacrées à notre cœur de métier, et 10% à ces paris risqués, car dans cinq ou dix ans, nous devrons passer à la phase suivante." Cette phase suivante, c'est l'infrastructure des stablecoins d'entreprise.

Block (NYSE : SQ) - La passerelle stablecoin pour les PME

L'action Block de Jack Dorsey se négocie à 79 dollars et présente un potentiel de hausse considérable, Cash App devenant la vitrine des stablecoins pour les consommateurs. Avec 57 millions d'utilisateurs actifs et un volume de paiements annuel de 195 MdsUSD, l'intégration des stablecoins par Cash App (lancement prévu au quatrième trimestre 2025) positionne Block comme le pont entre la finance traditionnelle et les rails cryptographiques.

L'opportunité : les petites entreprises traitent 5 000 MdsUSD par an via l'écosystème Square. Lorsque Block permet l'acceptation des stablecoins avec des frais de 0,5% contre 2,9% pour les cartes, l'adoption par les PME s'accélère. Ajoutez à cela la population plus jeune de Cash App (âge médian de 33 ans) qui préfère les solutions numériques, et Block capture les deux côtés de l'équation de paiement.

Robinhood (NASDAQ : HOOD) - Le casino de stablecoins pour particuliers

À 108 dollars, Robinhood construit la passerelle des consommateurs vers les stablecoins rémunérés. Ses 23 millions de comptes financés représentent le public de détail le plus intéressé par les cryptomonnaies dans la finance traditionnelle. Les produits de trading et de rendement en stablecoins à venir transforment Robinhood d'une application de trading en une néo-banque.

Avantage clé : les utilisateurs de Robinhood lui font déjà confiance avec 130 MdsUSD d'actifs. Lorsque Robinhood lancera des comptes d'épargne en stablecoins avec un taux d'intérêt annuel de 5% (taux actuel des bons du Trésor moins 50 points de base), elle captera les dépôts fuyant les taux bancaires de 0,5%.

Son infrastructure de portefeuille cryptographique, combinée à son expansion prévue dans l'UE, lui permet de capter le volume de paiements en stablecoins de 1 000 MdsUSD prévu d'ici 2030.

Catalyseur caché : le modèle de paiement pour flux d'ordres de Robinhood se traduit parfaitement par des spreads stablecoin/fiat. Ils peuvent proposer des conversions "gratuites" en stablecoins tout en gagnant 10 à 30 points de base sur le volume.

Petites entreprises dans lesquelles investir

Pour approfondir vos recherches sur les petites entreprises qui devraient bénéficier de l'adoption des stablecoins par les institutions et les entreprises, créez votre propre StockScreener comme nous l'avons fait :

Bonus : ETFScreener

Pour en savoir plus sur les ETF disponibles pour indexer l'adoption des stablecoins, créez votre propre ETF Screener comme nous l'avons fait :

Conclusion

La révolution des stablecoins représente la transformation la plus importante de l'infrastructure financière depuis l'émergence des paiements électroniques. Nous sommes au milieu d'une nouvelle courbe d'adoption technologique où des modèles économiques entiers peuvent devenir obsolètes du jour au lendemain.

Les stablecoins consistent à repenser l'argent lui-même comme étant programmable, instantané et sans frontières. Lorsque les stablecoins détiennent 25 % de tous les bons du Trésor et que chaque croissance de 3,5 MdsUSD fait évoluer les rendements du Trésor, ils deviennent une infrastructure monétaire essentielle.

La position accommodante de Powell, la clarté réglementaire du GENIUS Act et l'introduction en bourse réussie de Circle se sont conjuguées pour créer une fenêtre d'opportunité étroite. Lorsque Amazon et Walmart lanceront leurs stablecoins et proposeront des paiements internationaux instantanés à un coût quasi nul, ce sera la fin de l'ancien monde.

Nous nous dirigeons à toute vitesse vers une financiarisation du monde tel que nous le connaissons, à un niveau jamais imaginé auparavant.

La question est maintenant de savoir si vous serez en mesure de tirer profit des 450 MdsUSD de frais de paiement qui sont sur le point de disparaître de la finance traditionnelle pour réapparaître comme le fondement d'un nouvel ordre financier.

Comme toujours, veuillez effectuer vos propres recherches, ceci n'est pas un conseil en investissement.

Continuez à investir, avec prudence.