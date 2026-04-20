Le titre Air Products & Chemicals relevé à l'achat par Berenberg

Pour la première fois depuis 2019 et la couverture de cette société, la banque privée allemande est passée à l'achat du titre et la cible de cours se situe à 350 dollars, soit un potentiel d'appréciation d'environ 20% par rapport à la clôture de vendredi.

Si Berenberg n'était jamais passé à l'achat sur l'action du spécialiste des gaz et produits chimiques, c'est parce que l'entreprise "échouait systématiquement à l'une des trois règles que nous appliquons pour sélectionner des valeurs" expliquent les analystes. Parmi ces règles, il y a la qualité de l'allocation du capital dans le périmètre d'expertise de l'entreprise, la capacité à ajuster la communication et l'allocation du capital lorsque les perspectives de croissance ou de rentabilité évoluent sous l'effet de l'environnement externe ainsi que, la probabilité que le management soit tenu responsable lorsque l'un des précédents critères n'est pas respecté.



La banque privée rappelle que sur la période 2020-2025, Air Products & Chemicals a investi massivement dans des projets d'énergies nouvelles et d'ammoniac propre sans contrats clients préalables. Le président-directeur général de l'époque refusait de changer de cap malgré l'inflation des coûts d'investissement et des rendements potentiellement décevants.



Depuis le début de l'année dernière, la société a changé de patron et ce dernier a redressé l'allocation du capital en limitant les investissements futurs dans l'ammoniac propre et en réduisant les coûts. En outre, toujours selon Berenberg, l'environnement externe pourrait également devenir plus favorable : "nous pensons que la crise iranienne pourrait améliorer le taux d'utilisation de ses raffineries de pétrole aux Etats-Unis, tandis que la hausse des prix de l'hélium -même temporaire- devrait soutenir le chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de dollars (soit une part de marché mondiale estimée à 25%) que la société réalise dans ce domaine".



En parallèle, les perturbations de la production d'ammoniac dues au conflit iranien pourraient accroître l'intérêt du projet de capture de carbone de Darrow (dont le coût est estimé entre 8 et 9 milliards de dollars) et pourraient également convaincre Yara de payer un peu plus que les 2 milliards de dollars évoqués fin 2025. Yara est pressenti comme un partenaire financier stratégique pour ce projet. Ce dernier prévoit un volume annuel de 1,2 million de tonnes d'ammoniac propre, ce qui suffirait, selon Berenberg, à compenser plus de 20% des ruptures d'approvisionnement actuelles.



Par conséquent, les analystes ont relevé de 2 à 3% leur estimation de bénéfice par action, afin de refléter la combinaison de prix de l'hélium temporairement plus élevés et de prix plus fermes pour les gaz marchands.