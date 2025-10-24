Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 136 E après l'annonce par le groupe d'un chiffre d'affaires de 991,9 millions d'euros sur le trimestre écoulé, en baisse de 1,7% en données publiées par rapport au troisième trimestre 2024.
L'analyste estime que la présentation hier soir du CA n'a pas apporté de changement majeur de tendance en 3 semaines.
Il indique que le CA du 3ème trimestre 2025 est sans surprise, les guidances 2025 sont réitérées (le COO vise même désormais plutôt le haut de fourchette) et les signaux encourageants pour 2026 sont confirmés.
'L'arrivée de C. Malargé, dont les réalisations chez Sopra Steria nous avaient impressionnés, concourt à ce début de reprise du momentum. Il faudra néanmoins attendre début 2026 pour avoir la confirmation de cette amélioration progressive de l'activité' ajoute le broker.
'Avec des estimations 2025-27e et un objectif de cours de 136EUR inchangés, nous réitérons notre opinion Achat pour un titre très faiblement valorisé (FCF yield >12% !) qui pourrait fortement rebondir en cas de confirmation d'amélioration du momentum' rajoute Invest Securities en conclusion de son étude.
ALTEN est le leader européen de l'ingénierie et du conseil en hautes technologies. Les prestations du groupe sont assurées auprès des directions techniques et des directions de systèmes d'information des grands comptes industriels, télécoms et tertiaires. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- prestations d'ingénierie et de conseil en technologies : étude, conception et réalisation de projets de recherche et de développement de nouveaux produits/systèmes, prestations de conseil, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, etc. ;
- développement d'architectures de réseaux : conception de terminaux et d'équipements de réseau, déploiement et exploitation de réseaux ;
- développement de systèmes d'information : mise en place ou refonte des systèmes d'information et développement d'applications spécifiques.
Le CA par marché se ventile entre automobile (18,1%), commerce-services-médias-secteur public (17,5%), aéronautique et spatial (15,7%), industries (9,4%), banque-finance-assurance (8,4%), sciences de la vie (8%), défense-sécurité-maritime (7,7%), énergie (7,6%), télécoms (4,9%) et ferroviaire (2,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (32,8%), Amérique du Nord (11,7%), Espagne (9,9%), Asie-Pacifique (8,5%), Italie (8,2%), Allemagne (7,7%), Royaume-Uni (6,9%), Benelux (5,4%), Scandinavie (3,9%), Europe de l'Est (3,2%), Suisse (1,3%) et autres (0,5%).
