Le titre BBVA bondit suite à l'échec de son offre sur Sabadell







Le titre BBVA signait l'une des plus fortes hausses de l'indice STOXX Europe 600 vendredi en fin de matinée après que le groupe bancaire espagnol a annoncé avoir échoué dans sa tentative de mettre la main sur son concurrent Banco Sabadell, un revers qui pourrait cependant constituer un 'mal pour un bien' du point de vue des analystes.



La CNMV, l'autorité espagnole des marchés financiers, a annoncé hier soir que seulement 25,5% des actionnaires de Sabadell avaient apporté leurs titres à l'offre de 16 milliards d'euros déposée par BBVA, un niveau très éloigné du seuil minimum d'acceptation de l'offre qui prévoyait l'obtention d'au moins 50% des droits de vote.



L'échec de BBVA à prendre le contrôle de son rival va néanmoins permettre au groupe de se focaliser sur sa stratégie ainsi que sur la rémunération proposées à ses actionnaires, soulignent les professionnels.



'Nous considérons qu'au final ce loupé devrait s'avérer bénéfique et se traduire par un re-rating notable du titre à court terme', commentent ce matin les analystes d'Oddo BHF.



'Le retour 'forcé' du groupe à ses fondamentaux (solides) et à son plan stratégique de moyen terme en stand alone (crédible et avec des KPIs récemment upgradés) devraient suffire à rassurer les investisseurs, avec l'idée concomitante que BBVA échappe in fine à une opération compliquée et incertaine', ajoute la société de Bourse.



Pour mémoire, l'opération avait suscité l'opposition du gouvernement espagnol, qui avait interdit toute fusion légale entre BBVA et Sabadell pour une durée d'au moins trois ans, limitant de fait les synergies potentielles issues du rapprochement.



'Surtout cela laisse enfin entrevoir une amélioration notable du retour à l'actionnaire de BBVA compte tenu de la 'libération de capital' associée à l'échec de l'offre', souligne Oddo.



De fait, BBVA a annoncé dès ce matin la reprise, à partir de la fin du mois, de la reprise de son programme de rachats d'actions pour un montant d'un milliard d'euros, qui devrait être suivi d'autres acquisitions de titres, ainsi que le versement le mois prochain de l'acompte sur dividende le plus élevé de l'histoire du groupe, à savoir 32 centimes par action.



A la Bourse de Madrid, l'action BBVA progressait de 5,4% suite à ces annonces, donnant une capitalisation boursière de plus de 112 milliards d'euros.



Le titre Sabadell décrochait de son côté de plus de 7%, bien que le groupe ait lui aussi promis de se montrer généreux à ses actionnaires en leur reversant quelque 40% de sa valorisation en Bourse d'ici à 2027, soit l'équivalent de six milliards d'euros.





