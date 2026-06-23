Le titre Carnival plonge malgré un 2e trimestre solide
Le géant des croisières a publié des résultats trimestriels records, portés par une demande toujours soutenue et une amélioration de son efficacité opérationnelle. Le titre subit pourtant de nombreux dégagements et abandonne 6,8%, également pénalisé par la révision à la baisse de ses perspectives d'EBITDA ajusté annuel.
Carnival Corporation a enregistré au deuxième trimestre 2026 un résultat net attribuable au groupe de 537 MUSD en baisse par rapport aux 565 MUSD enregistrés un an plus tôt, mais supérieur au consensus qui visait 470 MUSD.
Le bénéfice par action dilué s'est élevé à 0,39 USD, en baisse par rapport à la même période un an plus tôt (0,42 USD) mais supérieur au consensus de 0,34 USD.
En données ajustées, le résultat net ressort à 569 MUSD en hausse de plus de 20% sur un an tandis que le BPA ajusté ressort à 0,41 USD, en progression de plus de 15% par rapport à l'an dernier malgré un impact défavorable de 73 MUSD, soit 0,06 USD par action, lié à la hausse des prix du carburant et aux effets de change.
Le chiffre d'affaires trimestriel a quant à lui atteint un niveau record de 6,7 MdsUSD, conforme au consensus.
Le groupe précise que les coûts de croisière par journée-lits disponibles (ALBD) ont progressé de 6%, principalement sous l'effet d'une hausse de près de 30% des prix du carburant.
En revanche, les coûts de croisière ajustés hors carburant par ALBD, à taux de change constants, sont restés stables par rapport à l'an dernier grâce aux efforts de maîtrise des coûts. La consommation de carburant par ALBD a reculé de 5,6%.
Selon Carnival, la dynamique commerciale demeure "robuste". Les dépôts clients ont atteint un record historique de 9 MdsUSD, en hausse de plus de 450 MUSD par rapport au précédent record établi un an plus tôt. Carnival indique être déjà réservé à 93% pour l'exercice 2026, avec des tarifs historiquement élevés à taux de change constants et un niveau d'inventaire restant inférieur à celui de l'an dernier.
"Nous avons réalisé un nouveau trimestre de résultats records, marquant notre douzième trimestre consécutif de rendements nets records et générant plus de 20% de résultat supplémentaire malgré des vents contraires géopolitiques extrêmes et des coûts du carburant en hausse de près de 30%", met en avant Josh Weinstein, directeur général du groupe.
Concernant les perspectives, la société a confirmé viser pour l'exercice 2026 une hausse des rendements nets d'environ 3,2% en données publiées et de 1,75% à taux de change constants. Les coûts de croisière ajustés hors carburant par ALBD sont attendus en hausse d'environ 3,7% en données publiées et de 2,4% à taux de change constants.
En revanche, le groupe ajuste ses prévisions et cible désormais un EBITDA ajusté annuel d'environ 7,11 MdsUSD (vs 7,19 MdsUSD précédemment), ce qui pourrait expliquer la déception du marché. En revanche, le résultat net ajusté est toujours attendu à 3,07 MdsUSD avec un BPA ajusté dilué autour des 2,22 USD.
La direction estime que la surperformance opérationnelle du deuxième trimestre et les gains d'efficacité réalisés compensent les effets temporaires du conflit au Moyen-Orient, tout en soulignant que les tendances de réservation récentes montrent déjà un début d'amélioration.
Carnival Corporation est un groupe mondial spécialisé dans les croisières et les voyages d'agrément. La société dispose d'un portefeuille de compagnies de croisière, comprenant AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises (Australie), P&O Cruises (Royaume-Uni), Princess Cruises et Seabourn. Le segment de la société comprend les activités de croisière NAA, les activités de croisière en Europe (Europe), le soutien aux croisières, ainsi que les circuits touristiques et autres activités. Son segment « Soutien aux croisières » comprend son portefeuille de destinations portuaires et d’îles exclusives, ainsi que d’autres services, tous exploités au profit de ses marques de croisière. Outre ses activités de croisière, elle détient Holland America Princess Alaska Tours, une agence de voyages en Alaska et au Yukon canadien, qui complète ses activités de croisière en Alaska. Son segment « Circuits et autres » regroupe les activités hôtelières et de transport de Holland America Princess Alaska Tours ainsi que d’autres activités. Son agence de voyages possède et exploite des hôtels, des lodges, des wagons à dôme de verre et des autocars.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.