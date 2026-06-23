Le titre Carnival plonge malgré un 2e trimestre solide

Le géant des croisières a publié des résultats trimestriels records, portés par une demande toujours soutenue et une amélioration de son efficacité opérationnelle. Le titre subit pourtant de nombreux dégagements et abandonne 6,8%, également pénalisé par la révision à la baisse de ses perspectives d'EBITDA ajusté annuel.

Carnival Corporation a enregistré au deuxième trimestre 2026 un résultat net attribuable au groupe de 537 MUSD en baisse par rapport aux 565 MUSD enregistrés un an plus tôt, mais supérieur au consensus qui visait 470 MUSD.



Le bénéfice par action dilué s'est élevé à 0,39 USD, en baisse par rapport à la même période un an plus tôt (0,42 USD) mais supérieur au consensus de 0,34 USD.



En données ajustées, le résultat net ressort à 569 MUSD en hausse de plus de 20% sur un an tandis que le BPA ajusté ressort à 0,41 USD, en progression de plus de 15% par rapport à l'an dernier malgré un impact défavorable de 73 MUSD, soit 0,06 USD par action, lié à la hausse des prix du carburant et aux effets de change.



Le chiffre d'affaires trimestriel a quant à lui atteint un niveau record de 6,7 MdsUSD, conforme au consensus.



Le groupe précise que les coûts de croisière par journée-lits disponibles (ALBD) ont progressé de 6%, principalement sous l'effet d'une hausse de près de 30% des prix du carburant.



En revanche, les coûts de croisière ajustés hors carburant par ALBD, à taux de change constants, sont restés stables par rapport à l'an dernier grâce aux efforts de maîtrise des coûts. La consommation de carburant par ALBD a reculé de 5,6%.



Selon Carnival, la dynamique commerciale demeure "robuste". Les dépôts clients ont atteint un record historique de 9 MdsUSD, en hausse de plus de 450 MUSD par rapport au précédent record établi un an plus tôt. Carnival indique être déjà réservé à 93% pour l'exercice 2026, avec des tarifs historiquement élevés à taux de change constants et un niveau d'inventaire restant inférieur à celui de l'an dernier.



"Nous avons réalisé un nouveau trimestre de résultats records, marquant notre douzième trimestre consécutif de rendements nets records et générant plus de 20% de résultat supplémentaire malgré des vents contraires géopolitiques extrêmes et des coûts du carburant en hausse de près de 30%", met en avant Josh Weinstein, directeur général du groupe.



Concernant les perspectives, la société a confirmé viser pour l'exercice 2026 une hausse des rendements nets d'environ 3,2% en données publiées et de 1,75% à taux de change constants. Les coûts de croisière ajustés hors carburant par ALBD sont attendus en hausse d'environ 3,7% en données publiées et de 2,4% à taux de change constants.



En revanche, le groupe ajuste ses prévisions et cible désormais un EBITDA ajusté annuel d'environ 7,11 MdsUSD (vs 7,19 MdsUSD précédemment), ce qui pourrait expliquer la déception du marché. En revanche, le résultat net ajusté est toujours attendu à 3,07 MdsUSD avec un BPA ajusté dilué autour des 2,22 USD.



La direction estime que la surperformance opérationnelle du deuxième trimestre et les gains d'efficacité réalisés compensent les effets temporaires du conflit au Moyen-Orient, tout en soulignant que les tendances de réservation récentes montrent déjà un début d'amélioration.