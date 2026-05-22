Le titre Cie des Alpes recherché au lendemain d'une publication prometteuse

Le groupe a publié hier soir des résultats semestriels en progression, soutenus par la bonne dynamique des domaines skiables et une amélioration de la marge opérationnelle. Le spécialiste des loisirs a aussi confirmé viser une croissance de son Excédent Brut Opérationnel (l'équivalent de l'EBITDA) proche de 10% sur l'ensemble de l'exercice. Dans ces conditions, TP ICAP Midcap passe à l'achat sur le titre et met en avant un potentiel de hausse de l'ordre de 30%. Et le marché ne s'y trompe pas : le titre progresse de plus de 2,5% à Paris.

Cie des Alpes a publié hier soir un résultat net part du groupe de 145 MEUR au titre du 1er semestre de son exercice comptable 2025/26, en hausse de 7,7% sur un an. Le chiffre d'affaires consolidé progresse de 3,9% à 883 MEUR, et de 3,1% à périmètre comparable, retraité notamment des intégrations de Pralognan-la-Vanoise, Belantis et Sport4Lux.



L'excédent brut opérationnel (EBO) ressort à 328 MEUR, en hausse de 5% en données publiées et de 5,2% à périmètre comparable et la marge d'EBO atteint 37,1% du chiffre d'affaires, contre 36,7% un an plus tôt. Enfin, le free cash-flow opérationnel progresse de 2,8% à 267 MEUR.



Dans le détail, la division Domaines skiables et activités outdoor reste le principal moteur du groupe, avec un chiffre d'affaires en hausse de 5,3% à 552 MEUR et un EBO en progression de 7% à 293 MEUR.

Dans la division Distribution & Hospitality, le chiffre d'affaires recule de 1,2% à 101 MEUR, affecté par la fermeture d'un hôtel MMV à La Plagne après un incendie. Hors cet impact, la croissance aurait atteint environ 4,5%, selon le groupe. L'EBO progresse néanmoins de 4,3% à 45 MEUR grâce à une baisse des charges d'exploitation de 5,2%.

Enfin, la division Parcs de loisirs affiche un chiffre d'affaires en hausse de 2,9% à 229 MEUR, mais l'EBO devient négatif à -3 MEUR contre +4 MEUR un an plus tôt, en raison notamment de la saisonnalité de l'activité et d'une hausse des frais de personnel.



Le résultat opérationnel du groupe atteint 217 MEUR, en progression de 4,8% en données publiées et de 5,7% à périmètre comparable.



La dette financière nette, incluant les dettes IFRS 16, s'établit à 1,27 MdEUR au 31 mars 2026, en baisse de 76 MEUR par rapport au 30 septembre 2025.



Objectifs confirmés et fort potentiel de hausse



"La bonne tenue de l'activité conjuguée à la maîtrise de nos charges, d'électricité en particulier, nous permet d'améliorer à nouveau notre marge opérationnelle et nous rend confiants dans l'atteinte d'une croissance annuelle de notre EBO proche de 10%", a commenté Dominique Thillaud, directeur général de la Compagnie des Alpes.



Pour la fin de l'exercice 2025/26, le groupe confirme donc son objectif d'une croissance de l'EBO proche de 10%, hors plus-values nettes de cession des biens immobilisés de Tignes. La Compagnie des Alpes prévoit également des investissements industriels nets annuels proches de 20% du chiffre d'affaires.



Réagissant à cette publication, TP ICAP Midcap relève ce matin son conseil sur Compagnie des Alpes de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours maintenu à 28,5 EUR. Le broker estime que la baisse récente du titre crée désormais un potentiel de hausse proche de 30%.



Les résultats semestriels sont "pleinement en ligne avec nos attentes" note l'analyste en charge du dossier, Corentin Marty. Le bureau d'études met aussi en avant la solidité de la génération de trésorerie et le maintien des objectifs annuels du groupe. Ainsi, TP ICAP Midcap, évalue les perspectives comme "bien orientées", notamment dans les domaines skiables et les parcs de loisirs, avec un début de saison jugé très favorable au Parc Astérix.