Le titre Gimv avance après un point d'activité jugé de bon augure

La société d'investissement belge Gimv a annoncé mardi avoir connu un début d'exercice intensif, à la faveur de plusieurs prises de participation visant à accélérer sa croissance dans un marché européen du 'private equity' pourtant atone.



Depuis le début de son exercice décalé 2025/2026, qui a démarré début avril, Gimv a investi dans le prestataire de soins allemand Ambulantis, la marque néerlandaise Alpine (audio grand public), l'entreprise Hemink (villes durables, Pays-Bas) et le groupe de soins Novicare (Pays-Bas).



La sortie réussie du fabricant de poussettes Joolz, après une trajectoire de forte croissance, s'est quant à elle accompagnée d'un nouvel investissement au sein de l'entité fusionnée Bugaboo/Joolz.



D'après les calculs de Gimv, l'ensemble de ces opérations a représenté plus de 300 millions d'euros, ce qui signifie que les 250 millions d'euros levés récemment ont déjà été intégralement investis.



Sur l'exercice en cours, Gimv prévoit donc de dépasser les objectifs qui avaient été dévoilés lors de sa journée d'investisseurs de janvier dernier, confirmant ainsi ses ambitions de croissance.



La société a notamment finalisé avec succès la cession d'Itineris, éditeur de logiciels belge, après une phase d'expansion internationale, ce qui lui a permis de générer une valeur 'significative'.



Grâce à la performance de son portefeuille et aux plus-values réalisées lors de ses cessions, Gimv a enregistré une rentabilité de 4,7 % au premier trimestre de l'exercice, une performance en ligne avec ses prévisions.



Après toutes ces transactions, la position de liquidité de Gimv s'établit à environ 400 millions d'euros, confirmant sa capacité de financement robuste tandis que son actif comptable net (NAV), dividende déduit, a progressé à 52,4 euros par action fin juin 2025.



'Ce qui est encourageant, c'est que le flux de transactions demeure soutenu dans un marché européen du private equity pourtant morose, et surtout, la trésorerie est effectivement mis à profit', commentent les analystes d'ING.



Gimv prévoit que la valeur de son portefeuille atteindra un niveau record d'ici la fin de l'exercice.



Suite à ces annonces, le titre progressait de plus de 2% mardi à la Bourse de Bruxelles. Il s'adjuge plus de 17% depuis le début de l'année.









