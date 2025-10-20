Le titre Néovacs s'envole après une offre d'investissement de 44 MEUR pour financer son développement

Néovacs annonce avoir reçu une offre ferme d'un investisseur privé suisse portant sur une émission obligataire de 44 MEUR, souscrite en totalité à la signature du contrat. L'opération serait réalisée par Arnity Therapeutics, société en cours de création pour piloter les développements cliniques, sans effet dilutif pour les actionnaires.



Ce financement couvrirait les besoins du groupe jusqu'en 2029 et soutiendrait la poursuite des programmes ARNm dans l'asthme et les allergies, avec un potentiel de valorisation estimé entre 246 et 402 MEUR après une phase I/IIa réussie.



Le PDG Hugo Brugière salue 'le travail remarquable de l'équipe de business développement' et précise qu'en cas d'accord final, Néovacs disposerait des moyens nécessaires pour sécuriser les prochaines étapes cliniques, notamment dans l'asthme, l'allergie alimentaire et la dermatite atopique.



A la suite de cette annonce, le titre gagne 165% à Paris.