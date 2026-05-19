Le titre Safran soutenu par une acquisition imminente dans le renseignement
Peu avant midi, le titre progressait de près de 1,5%, alors que la société doit finaliser demain l'acquisition du pôle de renseignement géospatial de Kayrros, présenté comme le leader mondial de l'IA géospatiale pour l'Intelligence énergétique et environnementale.
Safran poursuit sa stratégie de croissance externe. Moins de deux ans après avoir fait l'acquisition de Preligens (devenu Safran AI depuis), le groupe français a jeté son dévolu sur Kayrros, et plus particulièrement sur son pôle dédié au renseignement géospatial.
Contacté par Zonebourse, le groupe met en avant la complémentarité de Kayrros avec les activités de Safran AI. "Les technologies de Kayrros vont nous permettre de compléter nos analyses de renseignement géospatial en bout de chaîne", abonde Lucie Baton, responsable médias chez Safran Electronics & Defense. Avec l'acquisition de cette division, Safran récupère également une dizaine de profils de haut niveau, avec notamment des doctorants et des chercheurs.
"Les technologies de Kayrros sont aussi déjà déployées sur plusieurs théâtres d'opérations, notamment au Moyen-Orient, ce qui peut être intéressant dans le contexte actuel", poursuit Lucie Baton.
Depuis sa création en 2016, Kayrros a développé l'utilisation du machine learning, de l'intelligence artificielle et de la puissance de calcul pour traiter, à l'échelle industrielle et à très haute fréquence, des dizaines de téraoctets de données. Concrètement, en croisant les données de différents satellites, la société parvient à optimiser simultanément la résolution spatiale, la résolution temporelle et la sensibilité, là où les technologies classiques doivent généralement sacrifier l'un de ces paramètres.
Chez Kayrros, on voit aussi ce rapprochement d'un très bon oeil. "Nous avons reçu des dizaines d'offres d'investisseurs et Safran nous parait être un très bon match", explique Antoine Halff, cofondateur de la société, qui tenait aussi à ancrer son activité dans l'Hexagone. Par ailleurs, "avec Safran AI, Safran a déjà commencé à acquérir une expertise dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies", ajoute le responsable.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (39,3%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (10,7%) : intérieurs de cabines et sièges.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19%), Europe (23%), Amériques (29%), Asie et Océanie (19%), Afrique et Moyen-Orient (10%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.