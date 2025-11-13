Tesla cède plus de 5% à New York alors que le constructeur doit composer avec un net ralentissement de ses ventes en Chine au mois d'octobre. Ainsi, ses ventes au détail domestiques sont tombées à 26 006 unités (plus faible volume mensuel depuis octobre 2022) soit une baisse de -35,8 % sur un an, rapporte RBC, un recul très important par rapport à septembre (71 525) et août (57 152).
L'analyste ajoute que la part de marché de Tesla dans les véhicules électriques chinois a chuté à 2,0 % en octobre, contre 5,5 % en septembre, reflétant un affaiblissement significatif de sa position concurrentielle sur le marché chinois.
Cette contre-performance intervient dans un contexte où les BEV (véhicules 100 % électriques à batterie) progressent encore globalement en Chine (+20,7 % sur un an) mais où les PHEV (hybrides rechargeables) - segment dominé par les constructeurs chinois (notamment BYD) - reculent.
'Les concurrents locaux subissent également des pressions : BYD voit ses livraisons baisser fortement, ce qui pourrait être lié aux nouvelles mesures gouvernementales (régulation des prix, délais de paiement imposés)', explique RBC en substance.
Dans ce contexte, Tesla semble souffrir davantage que le marché dans son ensemble, enregistrant une baisse bien plus marquée que la dynamique générale des NEV.
Tesla, Inc. est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de véhicules électriques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules automobiles (74,2%) ;
- prestations de services (10,8%) : notamment prestations de maintenance et de réparation. Par ailleurs, le groupe développe une activité de vente de composants de groupes motopropulseurs pour véhicules électriques ;
- vente de systèmes de production et de stockage d'énergie (10,3%) ;
- crédit automobile (2,8%) ;
- location de véhicules (1,9%).
A fin 2024, le groupe dispose de 8 sites de production implantés aux Etats-Unis (5), en Chine (2) et en Allemagne.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (48,9%), Chine (21,4%) et autres (29,7%).
