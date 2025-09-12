Bienvenue dans l’histoire d’Eightco Holdings, la société qui a décidé de mettre sa trésorerie dans le Worldcoin de Sam Altman.
👉 Coup de génie ou gigantesque piège ?
👉 Révolution ou simple ticket de loterie ?
👉 Nouvelle MicroStrategy… ou prochain gadin de Wall Street ?
Dans cette vidéo, je te raconte le scénario complet :
- Le “move” Eightco qui a secoué Wall Street
- Le rôle de Dan Ives, l’analyste star de la tech
- Ce qu’est vraiment le Worldcoin (et pourquoi ça fait peur aux régulateurs)
- Les risques énormes derrière ce genre de stratégie
- Et les scénarios possibles pour l’avenir
Thomas Veillet est un chroniqueur financier suisse, connu pour sa capacité à décrypter l’actualité économique et les marchés avec humour, clarté et un sens affûté de la vulgarisation. Ancien trader professionnel à Genève, il a géré l’argent de plusieurs banques et fonds d’investissement. En 2006, il crée une chronique matinale quotidienne sur les marchés financiers, connue pour son ton direct, souvent sarcastique, et sa capacité à rendre la finance aussi accessible qu’un bon polar. Cette chronique est aujourd’hui publiée sur Investir.ch, média financier suisse qu’il a cofondé, et est suivie par des milliers de lecteurs chaque matin. En 2020, Thomas transpose son style unique à l’univers vidéo avec la chaîne Swissquote (FR) sur YouTube, où il commente l’actualité boursière avec une liberté de ton rare dans la finance traditionnelle. Résultat : plus de 55'000 abonnés à ce jour et une communauté en pleine croissance.