L'incroyable histoire d'Eightco, une petite boîte qui faisait du carton et de l'inventaire e-commerce… et qui en une journée s'est transformée en starlette des marchés crypto avec une performance hallucinante de +5600% !

Bienvenue dans l’histoire d’Eightco Holdings, la société qui a décidé de mettre sa trésorerie dans le Worldcoin de Sam Altman.

👉 Coup de génie ou gigantesque piège ?

👉 Révolution ou simple ticket de loterie ?

👉 Nouvelle MicroStrategy… ou prochain gadin de Wall Street ?

Dans cette vidéo, je te raconte le scénario complet :

Le “move” Eightco qui a secoué Wall Street

Le rôle de Dan Ives, l’analyste star de la tech

Ce qu’est vraiment le Worldcoin (et pourquoi ça fait peur aux régulateurs)

Les risques énormes derrière ce genre de stratégie

Et les scénarios possibles pour l’avenir

