Le trafic a repris dans le tunnel sous la Manche
Eurostar a annoncé que les services avaient repris après un problème d'alimentation électrique dans le tunnel sous la Manche survenu hier et d'autres problèmes liés à l'infrastructure ferroviaire pendant la nuit.
Publié le 31/12/2025 à 10:44
La société prévoit toutefois d'assurer tous ses services aujourd'hui, mais des retards ou des annulations sont encore à prévoir en raison des répercussions liées à l'incident d'hier. La veille, la compagnie Eurostar avait annoncé la suspension totale de ses liaisons au départ et à destination de Londres.
