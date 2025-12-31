Ces autres problèmes auraient contraint des passagers à passer la nuit dans un train sans électricité, ni chauffage, ni toilettes selon BFMTV.
La société prévoit toutefois d'assurer tous ses services aujourd'hui, mais des retards ou des annulations sont encore à prévoir en raison des répercussions liées à l'incident d'hier. La veille, la compagnie Eurostar avait annoncé la suspension totale de ses liaisons au départ et à destination de Londres.

