Le trafic a repris dans le tunnel sous la Manche

Eurostar a annoncé que les services avaient repris après un problème d'alimentation électrique dans le tunnel sous la Manche survenu hier et d'autres problèmes liés à l'infrastructure ferroviaire pendant la nuit.

Ces autres problèmes auraient contraint des passagers à passer la nuit dans un train sans électricité, ni chauffage, ni toilettes selon BFMTV.

La société prévoit toutefois d'assurer tous ses services aujourd'hui, mais des retards ou des annulations sont encore à prévoir en raison des répercussions liées à l'incident d'hier. La veille, la compagnie Eurostar avait annoncé la suspension totale de ses liaisons au départ et à destination de Londres.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.