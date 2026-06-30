Le trafic aérien mondial recule de 2,2% en mai, pénalisé par le Moyen-Orient
L'association internationale du transport aérien (IATA) souligne que le conflit au Moyen-Orient a pesé sur le trafic mondial, malgré une bonne résistance de la demande dans les autres régions.
Publié le 30/06/2026 à 17:19
Le trafic international baisse de 1,6%, mais progresse de 3,1% hors Moyen-Orient. Les compagnies de la région enregistrent une chute de 28,8% de leur trafic international, un recul moins marqué qu'en avril. A l'inverse, l'Europe (+3,8%), l'Amérique latine (+10,5%), l'Afrique (+8,9%), l'Asie-Pacifique (+1,3%) et l'Amérique du Nord (+1,0%) affichent une croissance.
Le trafic domestique recule de 3,1%, principalement sous l'effet des baisses observées en Chine (-6,2%) et aux Etats-Unis (-1,9%). Selon Willie Walsh, directeur général de l'IATA, les compagnies restent confrontées à des coûts élevés du carburant et devraient continuer à tester la résistance de la demande avec des tarifs plus élevés, malgré le récent recul des prix du pétrole.