Le trafic aérien mondial recule pour la première fois depuis la pandémie

Le transport aérien mondial a subi en avril 2026 sa première contraction annuelle depuis la reprise post-Covid, sur fond de tensions géopolitiques au Moyen-Orient et de hausse des prix du pétrole.

L'Association internationale du transport aérien (IATA) annonce que le trafic mondial, mesuré en kilomètres-passagers payants (RPK), a reculé de 3,4% sur un an en avril, tandis que le coefficient d'occupation des sièges (PLF) a diminué à 83,1%. Les capacités ont baissé de 2,9% sur la période.



Les compagnies du Moyen-Orient ont été les plus touchées, avec une chute du trafic de 46,6%, affectées par les perturbations liées au conflit avec l'Iran. En Amérique du Nord, le trafic a également légèrement reculé de 0,3%.



Le trafic international a diminué de 5,3% sur un an, alors que le trafic domestique est resté stable. Toutes les grandes régions ont enregistré un ralentissement de croissance, même si l'Amérique latine et les Caraïbes ont affiché la meilleure dynamique avec une hausse de 5%.



L'IATA souligne par ailleurs que la reprise des capacités mondiales est retardée jusqu'en juin. Les sièges programmés devraient encore reculer de 1,1% en mai avant une légère amélioration attendue en juin.