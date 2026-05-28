L'Association internationale du transport aérien (IATA) annonce que le trafic mondial, mesuré en kilomètres-passagers payants (RPK), a reculé de 3,4% sur un an en avril, tandis que le coefficient d'occupation des sièges (PLF) a diminué à 83,1%. Les capacités ont baissé de 2,9% sur la période.
Les compagnies du Moyen-Orient ont été les plus touchées, avec une chute du trafic de 46,6%, affectées par les perturbations liées au conflit avec l'Iran. En Amérique du Nord, le trafic a également légèrement reculé de 0,3%.
Le trafic international a diminué de 5,3% sur un an, alors que le trafic domestique est resté stable. Toutes les grandes régions ont enregistré un ralentissement de croissance, même si l'Amérique latine et les Caraïbes ont affiché la meilleure dynamique avec une hausse de 5%.
L'IATA souligne par ailleurs que la reprise des capacités mondiales est retardée jusqu'en juin. Les sièges programmés devraient encore reculer de 1,1% en mai avant une légère amélioration attendue en juin.
Air France-KLM figure parmi les 1ères compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers et de fret (82,5%) : 76,7 millions de personnes et 0,9 Mt de marchandises transportées en 2025 ;
- transport de passagers à bas prix (10,4% ; Transavia) : 26,1 millions de personnes transportées ;
- prestations de maintenance (7%) ;
- autres (0,1%).
A fin 2025, le groupe dispose d'une flotte de 596 avions (dont 289 détenus en propre et 307 en location) répartis entre les flottes nationales Air France (268), KLM (188) et Transavia (140).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.