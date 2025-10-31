Le département du Trésor des États-Unis a annoncé que les obligations d’épargne de série I offriront un rendement annuel de 4,03% du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026, contre 3,98% précédemment. Ce taux se compose d’une part fixe de 0,90% et d’une part variable de 3,12%, indexée sur l’inflation. La portion fixe, bien que réduite par rapport au dernier ajustement (1,10%), reste historiquement élevée, offrant aux investisseurs un socle de rendement sécurisé.

Les obligations I sont conçues pour protéger l’épargne contre l’inflation. Leur taux est recalculé tous les six mois, avec une composante fixe conservée à vie et une portion variable ajustée selon les données de prix à la consommation. Les intérêts sont capitalisés semestriellement, et les titres peuvent être conservés jusqu’à 30 ans. Un retrait anticipé est possible après un an, moyennant une pénalité équivalente à trois mois d’intérêts si le rachat intervient avant cinq ans.

Depuis leur pic de 9,62% atteint en mai 2022, ces obligations ont attiré de nombreux épargnants en quête de sécurité dans un contexte inflationniste. Si les souscriptions ont ralenti avec la baisse progressive des taux, le maintien d’un rendement fixe relativement élevé continue d’en faire une option prisée pour les placements à long terme. La prochaine révision du taux est prévue pour mai 2026, conformément au cycle semestriel du Trésor américain.