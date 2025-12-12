Le vaccin contre le VRS de GSK, Arexvy, reçoit un avis positif du CHMP

GSK a annoncé que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé d'étendre l'indication de son vaccin du virus respiratoire syncytial recombinant adjuvanté (VRS) à tous les adultes âgés de 18 ans et plus.



La décision finale de la Commission européenne est attendue en février 2026. Si l'indication élargie est approuvée, le vaccin serait accessible à tous les adultes âgés de 18 ans et plus.



Arexvy a été le premier vaccin contre le VRS approuvé en Europe pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures (LRTD) causées par le VRS chez les adultes âgés de 60 ans et plus, ainsi que chez les personnes âgées de 50 à 59 ans présentant un risque accru de la maladie à VSR.



Sanjay Gurunathan, responsable de la recherche et du développement des vaccins et des maladies infectieuses chez GSK, a déclaré : " L'avis positif du CHMP d'aujourd'hui est une étape importante vers l'introduction de plus d'options pour prévenir la maladie sévère du VRS chez les adultes en Europe. GSK s'engage à accroître l'accès à nos vaccins auprès de populations adultes plus larges et nous continuons à promouvoir l'innovation pour faciliter la protection des professionnels de santé contre la maladie sévère du VRS. "