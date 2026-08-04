Le vert domine en Europe, avec un CAC 40 record

Les grands indices européens sont plutôt bien orientés autour de 10h30, toujours portés par une relative détente au niveau géopolitique au Moyen-Orient et en l'absence de catalyseurs d'importance en Europe.

Dans ces conditions, le CAC 40 grimpe de 0,23%, à 8 633 points et s'est même offert un nouveau plus haut historique à 8 669,69 points peu après l'ouverture. La veille, le principal indice français avait déjà touché un niveau inédit dans l'après-midi.



Les autres places du Vieux-Continent déroulent la même tendance à l'image du DAX 40 à Francfort qui gagne 0,84%, ou du FTSE 100 à Londres qui s'affiche en hausse de 0,44%.



Outre un sentiment globalement positif, lié à l'accalmie dans le conflit au Moyen-Orient, la tendance européenne profite également de la bonne orientation des indices américains hier soir. Le Nasdaq 100 s'est adjugé 1,78%, le S&P 500 +1,48% et le Dow Jones a progressé de 1,32%, à 53 178,41 points, un nouveau record historique en clôture pour le plus ancien grand indice boursier généraliste.



Dans l'actualité du conflit au Moyen-Orient, aucune frappe cette nuit, à l'exception d'un "projectile inconnu" qui a touché un cargo dans le détroit d'Ormuz selon l'agence maritime britannique UKMTO. Hier, en fin d'après-midi, Donald Trump a réaffirmé que des discussions avaient bien lieu avec Téhéran, malgré les démentis de la République islamique.



Après leur récente chute, les cours de l'or noir reprennent un peu de hauteur. A New York, le WTI avance de 0,93%, à 80,92 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord grimpe de 2,06%, à 85,19 dollars.



Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable face au billet vert (-0,05%) et se négocie contre 1,1512 dollar.



Au niveau de la macro-économie, les investisseurs se contenteront de surveiller à 14h30 la balance commerciale américaine de juin, et à 16h le rapport JOLTS sur les nouvelles offres d'emploi, toujours au mois de juin.



Dans l'actualité des valeurs



En France, Schneider Electric est, comme le CAC 40, au plus haut historique et progresse de 2,53%. Même situation pour la banque BNP Paribas qui avance de 0,16%.



A l'inverse, dans le bas du palmarès, on retrouve le secteur du luxe à l'image de Kering qui trébuche de 3,48%, ou encore LVMH qui perd 2,05%.



De son côté, Exosens est en tête du SBF 120 avec un gain de 6,53%, porté par l'avis positif de Berenberg et de JP Morgan. La banque américaine a confirmé sa recommandation à surpondérer sur le titre, en relevant, de 71 à 73 euros, sa cible de cours.



Dans le rouge, Bonduelle abandonne 4,99% après avoir annoncé hier soir des ventes quasi-stables (+0,4% en données comparables) à 2,186 milliards d'euros sur l'exercice 2025-2026.



Ailleurs en Europe, Zalando chute de 15,48%. Le groupe a affiné à la baisse certaines de ses prévisions annuelles après un deuxième trimestre mitigé.



En revanche, Bayer signe une progression de 3,36%. Le groupe a confirmé ses objectifs 2026 après un deuxième trimestre marqué par des revenus en hausse de 2,2%, à 10,87 milliards d'euros, à périmètre et change constants.



Fresenius Medical Care trébuche de 8,75% malgré des comptes globalement en hausse sur la période d'avril à juin.



Lufthansa abandonne 9,66%. Si le chiffre d'affaires trimestriel du groupe de transport aérien a augmenté de 8% au deuxième trimestre, sa marge d'Ebit s'est contractée en passant de 8,4 à 3,4%, affectée principalement par le renchérissement du prix du kérosène.



Outre-Atlantique, les investisseurs surveilleront particulièrement les comptes de SpaceX pour sa première publication depuis l'introduction en bourse. Les résultats seront dévoilés après la clôture des places américaines ce soir. Toujours aux Etats-Unis, les investisseurs surveilleront également AMD, Caterpillar, Merck & Co, Amgen, McDonald's, Gilead Sciences...