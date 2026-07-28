Des millions d'investisseurs achètent le MSCI World pour ne plus avoir à choisir. La société cotée qui définit ce "monde" prélève un péage sur leur tranquillité. Son modèle est exceptionnel, sa marge Index frôle 78%, mais le titre reste cher et le bilan nettement plus agressif que son image de rente tranquille.

Le 21 juillet, le péage a perdu 10% en Bourse

Le 21 juillet, l’action MSCI a abandonné 10,1% en une séance. Le groupe venait pourtant de publier un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux attentes, en hausse de 12,2 %, et une croissance de 17,5 % dans son activité la plus rentable. La sanction ne visait pas l’existence du péage. Elle visait le prix déjà payé pour le posséder et la hausse inattendue de ses coûts.

On ne parle pas ici de l’indice MSCI World lui-même, mais de MSCI Inc., la société américaine cotée qui construit les méthodologies, traite les données, calcule les indices et vend les licences permettant aux fonds de les utiliser. En d’autres termes, l’entreprise ne gère presque pas l’argent qui porte son nom. Elle facture la règle autour de laquelle cet argent s’organise.

Cette distinction transforme un sujet de frais presque technique en histoire de marché. Au moment où la gestion indicielle attire toujours davantage de capitaux, le fournisseur du standard affiche une économie digne d’un logiciel, une dépendance réelle aux marchés financiers et une valorisation qui laisse peu de place à l’erreur.

La ruée vers les indices a créé son propre péage

La gestion indicielle s’est imposée parce qu’elle répond à une frustration simple : beaucoup d’investisseurs ne veulent plus payer cher pour choisir des titres sans obtenir de meilleurs résultats. Selon le tableau SPIVA de S&P Dow Jones Indices, 89,93 % des fonds américains de grandes capitalisations ont sous-performé le S&P 500 sur dix ans à fin 2025. La concentration récente des performances sur quelques mégacaps a rendu le stock-picking encore plus impitoyable : en 2025, les principales valeurs de la tech ont généré à elles seules 53 % de la performance du S&P 500. Manquer cette poignée de gagnants suffisait à prendre du retard.

La conséquence se mesure en milliers de milliards. Les actifs mondiaux placés dans les ETF ont atteint 21 910 milliards de dollars fin avril 2026 (c’est quasiment 70% du PIB US !!), selon ETFGI. Tous les ETF ne sont pas passifs, mais la vague reste largement portée par des produits indiciels, simples à comprendre, faciles à distribuer et de moins en moins chers.

BlackRock, qui exploite les ETF iShares, supervisait 15 300 milliards de dollars fin juin 2026. MSCI se trouve un étage plus haut dans la chaîne. Plus de 21 000 milliards de dollars d’actifs sont benchmarkés sur ses indices et les seuls ETF actions liés à ses références représentaient 2 818 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre.

Sur 200 €, environ 23 € pour l’indice

Sur 100 000 € placés pendant un an dans l’iShares Core MSCI World UCITS ETF, le ratio de frais totaux de 0,20 % représente théoriquement 200 €. Une petite partie de cette facture peut être rapprochée de la licence versée au fournisseur d’indice.

MSCI ne publie pas le tarif négocié pour ce fonds précis. Le groupe communique toutefois un taux implicite moyen de fin de période de 2,28 points de base pour l’ensemble des ETF actions liés à ses indices. Appliqué à 100 000 €, ce taux donne 22,80 €. Le calcul est exact, l’ordre de grandeur plausible, mais le montant ne constitue pas une facture observable dans les comptes du fonds.

Infographie 1 - Sur 200 € de frais, environ 23 € pour MSCI

Sources : MSCI et iShares. Estimation fondée sur le taux moyen MSCI, et non sur le contrat spécifique du fonds.

Ces 23 € représentent un peu plus de 11 % de l’enveloppe de frais. Les 177,20 € restants ne deviennent pas pour autant un bénéfice net de BlackRock. Ils financent la conception du produit, la réplication et le rééquilibrage du portefeuille, l’administration, la conservation, l’audit, la conformité, la technologie, la distribution, le marketing et le service aux investisseurs.

Le partage de la valeur ne suit donc pas le partage du travail visible. BlackRock fait tourner la machine et assume une infrastructure considérable. MSCI reçoit une fraction plus petite, mais adossée à un actif intellectuel déjà construit et réutilisable à très grande échelle.

BlackRock fait tourner la machine, MSCI possède le standard

Infographie 2 - La chaîne de valeur d’un ETF MSCI World

Schéma simplifié. Les rémunérations exactes des intermédiaires ne sont généralement pas publiées fonds par fonds.

MSCI ne « reste » pas littéralement sans rien faire. L’entreprise définit les règles d’éligibilité et de pondération, collecte les données, calcule les indices, gère les reconstitutions et supporte des risques d’erreur, de cybersécurité, de contentieux et de réputation. Une mauvaise méthodologie ou une donnée défectueuse peut déplacer des milliards.

L’économie marginale reste néanmoins spectaculaire. Ajouter 100 milliards de dollars à un ETF oblige le gestionnaire à continuer d’opérer le fonds. Pour MSCI, les mêmes règles, les mêmes bases de données et les mêmes systèmes peuvent être appliqués à une masse d’actifs plus élevée sans augmentation proportionnelle des coûts.

Le groupe n’est pas seul. S&P Dow Jones Indices, FTSE Russell, Nasdaq, Bloomberg et Solactive proposent eux aussi des benchmarks. Le moat de MSCI ne repose donc pas sur l’impossibilité de fabriquer un indice mondial. Il repose sur tout ce qui s’est installé autour de ses références : prospectus, mandats, historiques de performance, systèmes de risque, outils de conformité, produits dérivés et habitudes commerciales.

Changer d’indice peut imposer de modifier les documents du fonds, les systèmes internes, le portefeuille et la communication auprès des clients. La division Index affichait un taux de rétention de 97,5 % au deuxième trimestre. MSCI ne facture pas uniquement un calcul. Elle facture une convention devenue coûteuse à abandonner.

Le péage fonctionne à merveille

Graphique 1 - La part disproportionnée d’Index dans les profits

Source : MSCI, résultats du deuxième trimestre 2026. Parts calculées sur les montants publiés.

Le segment Index représente 58,9 % du chiffre d’affaires trimestriel de MSCI, mais 73,9 % de son EBITDA ajusté. Il a généré 511 millions de dollars de revenus et 397,8 millions d’EBITDA ajusté, soit une marge de 77,8 %. À lui seul, il porte donc l’essentiel de la qualité économique du groupe.

Le contraste avec les autres activités explique une partie de la nervosité du marché. Analytics a augmenté ses revenus de 6,6 %, mais ses dépenses d’EBITDA ajusté ont progressé de 19,2 %. Son EBITDA a reculé de 5 % et sa marge est tombée de 52,1 % à 46,5 %. Les actifs privés ont accru leurs revenus de 4,9 %, tandis que leur EBITDA baissait de 14,1 % et leur marge de 28 % à 22,9 %.

Sustainability and Climate offre une lecture plus nuancée : le chiffre d’affaires n’a progressé que de 3,4 % et le run rate de 1,9 %, mais la discipline de coûts a fait monter la marge de 35,6 % à 38,7 %. L’activité n’est donc pas en train de se déliter. Elle avance simplement bien moins vite que le moteur Index.

Le péage fonctionne à merveille. Le reste de l’aire d’autoroute n’offre pas encore la même économie : Analytics et les actifs privés coûtent plus cher à exploiter, tandis que Sustainability améliore sa rentabilité sans retrouver une croissance très dynamique.

Une croissance difficile à déraciner

Au T2, MSCI "s’est contentée" d’une hausse de 12,2 % de son chiffre d’affaires. Jadis, cette croissance aurait été fort applaudie, mais aujourd’hui elle ne fait plus frémir les marchés. Pas de croissance à trois chiffres ni de promesses de conquête intergalactique. Cette croissance repose toutefois sur des abonnements récurrents en progression de 9 %, un taux de rétention de 95,3 % et un standard autour duquel plus de 21 000 milliards de dollars sont benchmarkés. Moins sexy que les +85% de NVIDIA, ou les +684% de Nebius, peut-être. Mais beaucoup plus difficile à déraciner.

Cette croissance est cultivée sur un terrain particulièrement solide, mais elle n’est pas totalement défensive. Les commissions liées aux actifs représentaient 233,1 millions de dollars dans le segment Index au T2 (+26,6 %). Lorsque les marchés montent et que les flux affluent, MSCI encaisse davantage sans avoir à convaincre de nouveaux clients pour chaque dollar supplémentaire.

La mécanique fonctionne aussi dans l’autre sens. Une baisse prolongée des marchés réduit les encours sur lesquels sont calculées les commissions. La meilleure description du modèle est donc celle d’une croissance récurrente assortie d’une option sur la hausse des marchés, plutôt que celle d’une activité parfaitement acyclique.

Graphique 2 - Les encours des ETF liés aux indices MSCI ont presque doublé depuis 2024

Source : MSCI. Données de fin de période des ETF actions liés aux indices MSCI, incluant une faible proportion d’ETN.

L’autre limite apparaît dans le prix unitaire. Le taux implicite moyen des commissions sur ETF a reculé de 2,43 pb au deuxième trimestre 2025 à 2,28 pb un an plus tard. Les remises de volume, le mix de produits et la concurrence compressent le péage. La rente reste très séduisante tant que la croissance des encours compense l’érosion des points de base.

Graphique 3 - Plus d’encours, moins de points de base

Source : MSCI. Moyenne calculée sur l’ensemble des ETF actions liés aux indices MSCI, et non sur le tarif d’un fonds précis.

Un homme aux commandes depuis l’époque Morgan Stanley

Henry A. Fernandez dirige MSCI depuis 1998. L’activité était alors encore logée chez Morgan Stanley. Il a piloté son développement, l’IPO et la séparation de 2007, puis la transformation du fournisseur d’indices en groupe coté pesant environ 42 milliards de dollars. Près de vingt-huit ans au même poste représentent une anomalie dans les grandes entreprises américaines : l’ancienneté moyenne des CEO du S&P 500 était de 7,6 ans en 2025.

Cette longévité aide à comprendre la cohérence stratégique de MSCI. Fernandez a traversé l’explosion de la gestion passive, construit les activités de données et d’analytics, développé la franchise ESG puis accéléré dans les actifs privés. Le dirigeant connaît le standard, les clients et les rapports de force mieux que presque quiconque.

Petite anecdote : le 15 mai 2026, il a acheté 4 000 actions MSCI sur le marché pour environ 2,25 millions de dollars, à un prix moyen proche de 562,40 dollars. Deux mois plus tard, après avoir brièvement frôlé 645 dollars, le titre a effacé toute son avance en une séance (-10.14%), pour clôturer à 561,74 dollars le jour des résultats, soit seulement 0,66 dollar sous le prix moyen de 562,40 dollars payé par Henry Fernandez le 15 mai.

La médaille a son revers. Fernandez cumule la présidence et la direction générale, et une partie de l’identité stratégique du groupe s’est construite autour de lui. Une succession mal préparée, une allocation du capital plus agressive ou une difficulté à renouveler le moteur en dehors d’Index constituent des risques moins visibles que la fluctuation trimestrielle des encours.

Dans quel secteur classer l’entreprise qui classe les autres ?

Le détail est presque comique : MSCI a contribué, avec S&P Dow Jones Indices, à créer la classification GICS qui range elle-même MSCI dans le secteur financier, au sein de la sous-industrie « Financial Exchanges & Data ».

La catégorie est juridiquement et boursièrement cohérente, mais elle peut induire en erreur sur l’économie du groupe. MSCI ne collecte pas de dépôts, ne porte pas un grand portefeuille de prêts et ne dépend pas d’une marge d’intérêt comme une banque. Elle vend surtout de la propriété intellectuelle, des données, des licences et des logiciels financiers par abonnement.

Ses comparables économiques sont donc davantage S&P Global, Moody’s, London Stock Exchange Group, Intercontinental Exchange ou Nasdaq que les banques traditionnelles. Les marges folles ne sont pas celles du secteur financier au sens bancaire, mais plutôt celles d’un standard de données devenu une infrastructure.

Pourquoi l’action a chuté malgré de bons résultats

La réponse tient d’abord aux coûts. MSCI a relevé sa prévision de dépenses opérationnelles pour 2026 de 1,49-1,53 milliard de dollars à 1,535-1,575 milliard. La nouvelle fourchette intègre les acquisitions récentes, une rémunération variable plus élevée et des investissements supplémentaires rendus possibles par la bonne dynamique commerciale. La prévision de charge d’intérêts a également été relevée à 282-286 millions de dollars.

En soi, dépenser davantage pour soutenir la croissance ne constitue pas une mauvaise nouvelle. Le problème vient de la combinaison. MSCI était valorisée comme une entreprise presque parfaite, alors même que l’activité Index concentre une part croissante des profits et que deux segments voyaient leur marge se contracter. Une action chère peut publier de bons chiffres et baisser quand la qualité marginale de la croissance déçoit.

La hausse de 47,8 % des autres charges nettes au deuxième trimestre, principalement liée aux intérêts, a rappelé que la croissance du bénéfice opérationnel ne se transforme pas intégralement en bénéfice net. Le marché n’a pas découvert un péage cassé. Il a redécouvert que le propriétaire avait utilisé du levier et qu’il continuait à investir autour de sa meilleure franchise.

Pourquoi le titre donne l’impression de ne pas décoller

Parce que MSCI était absurdement chère en 2021. À la fin de cette année-là, l’action se payait autour de 70 fois ses bénéfices. Elle vaut aujourd’hui environ 31 fois les bénéfices passés et 28 fois ceux attendus en 2026. Les profits ont progressé, mais le marché a quasiment divisé par deux le prix qu’il accepte de payer pour chaque dollar de bénéfice (c’est presque bénin à ce stade, j’ai envie de dire).

Graphique 4 - La longue digestion de la valorisation de 2021

Source : Zonebourse. Le PER 2026-2028 repose sur les estimations du consensus.

Le titre n’a donc pas stagné parce que l’entreprise avait cessé d’avancer. Il a stagné en partie parce que les bénéfices ont dû rattraper une valorisation qui avait pris plusieurs années d’avance. A retenir donc : une excellente société achetée trop cher peut offrir un rendement médiocre pendant que ses fondamentaux continuent de s’améliorer. C’est un principe intemporel de la gestion, une leçon essentielle, et particulièrement d’actualité en ce moment avec les valos lunaires que l’on voit dans certains segments de marché.

En plus, les rachats d’actions accélèrent la progression du bénéfice par action. Au T2, le bénéfice net a fait +12,6 %, versus +18,5 % le bénéfice ajusté par action. Il faut donc faire attention à la lecture qu’on en fait car, certes, le business avance. Mais les +18,5% sont boostés par la réduction du dénominateur (-5.9% du nombre d’actions en circulation sur un an).

Une machine à cash sur un bilan agressif

Le point qui casse l’image de tranquillité est le bilan. MSCI affichait 6,4 milliards de dollars de dette brute fin juin, pour seulement 356,4 millions de trésorerie. Le ratio dette sur EBITDA ajusté atteignait 3,1 fois, dans la fourchette cible assumée par le management de 3 à 3,5 fois. Ça reste énorme.

Graphique 5 - Dette, trésorerie et génération de cash

Source : MSCI, résultats du T2 2026. Le free cash-flow 2026e correspond au milieu de la fourchette de guidance.

Comment une entreprise peut-elle générer autant de free cash-flow et avoir autant de dette? C’est un choix. La dette de 6,4 milliards est un stock accumulé. Le free cash-flow attendu entre 1,485 et 1,545 milliard en 2026 est un flux annuel. Un business récurrent, faiblement capitalistique et très rentable peut produire beaucoup de cash tout en choisissant de conserver un levier élevé.

La dette n’annonce donc pas une falaise immédiate. La rétention élevée, les abonnements, les marges et la faible intensité capitalistique donnent à MSCI une capacité de service de la dette que beaucoup d’entreprises cycliques n’auraient pas. Mais ce laxisme financier réduit la marge d’erreur. Les intérêts ont déjà pesé davantage au deuxième trimestre et une baisse prolongée des marchés toucherait simultanément les commissions liées aux encours et la flexibilité financière.

Le groupe utilise aussi ce cash pour rémunérer généreusement ses actionnaires. Au deuxième trimestre, il a racheté 145 millions de dollars d’actions à un prix moyen de 557,34 dollars et versé 149,2 millions de dividendes. Son déficit comptable de capitaux propres raconte la même philosophie : le capital ne reste pas longtemps à la maison.

Effectivement, les rachats d’action permettent d’augmenter la valeur économique pour les actionnaires restants. Mais à ce prix-là, ça ne ressemble à de la création de valeur. Racheter ses propres actions autour de 28 fois les bénéfices attendus suppose que leur valeur réelle soit encore nettement supérieure au cours de Bourse. À ce prix, chaque dollar dépensé ne rapporte qu’un rendement bénéficiaire implicite d’environ 3,6 %. Avec un bilan déjà tendu, l’opération consomme en outre une capacité financière qui pourrait servir à réduire la dette, investir ou traverser un ralentissement.

MSCI n’est pas en train de racheter une entreprise oubliée à huit fois les profits. Elle rachète sa propre qualité à un prix encore exigeant.

BlackRock, client, partenaire et rapport de force

La rente n’est pas exercée dans le vide. BlackRock représentait 10,8 % du chiffre d’affaires consolidé de MSCI en 2025 et 18,7 % des revenus du segment Index. La majorité de ces revenus provenait de produits utilisant les indices MSCI. Cette concentration confirme la puissance de la franchise, mais aussi la capacité de négociation du plus grand gestionnaire d’actifs au monde.

Les contrats restent largement confidentiels. Un amendement déposé auprès de la SEC prévoit des dispositions spécifiques pour l’iShares Core MSCI World UCITS ETF, sans révéler les formules tarifaires. Le fameux montant de 22,80 € ne doit donc jamais être présenté comme le tarif exact payé par BlackRock. Il illustre l’ordre de grandeur moyen de l’économie, pas la facture du fonds.

Le recul du taux implicite moyen de 2,43 à 2,28 points de base montre que le pouvoir de fixation des prix n’est pas absolu. MSCI possède la référence, mais BlackRock apporte les encours, la distribution et près d’un cinquième des revenus d’Index. Le péage existe, mais les plus gros convois négocient leur passage.

Les risques qui justifient une décote par rapport au rêve

Alors, bon deal ou pas ?

Verdict ? MSCI est probablement une meilleure entreprise qu’une action bon marché. La chute du 21 juillet a amélioré le couple rendement-risque, mais le cours continue d’intégrer plusieurs années de croissance robuste, de marges élevées et d’exécution correcte hors Index.

Le potentiel existe si la gestion passive continue de gagner du terrain, si les indices personnalisés progressent, si la hausse des marchés soutient les commissions liées aux encours et si Analytics, Sustainability et les actifs privés améliorent leur économie. Une réduction du levier ou des rachats plus opportunistes rendrait également la thèse plus confortable.

À l’inverse, une croissance ramenée durablement sous 10 %, une nouvelle compression des commissions, une détérioration des marges hors Index ou une remontée du levier suffiraient à rendre la valorisation beaucoup moins indulgente. À près de 28 fois les bénéfices attendus, le marché ne demande pas une croissance intergalactique. Il exige néanmoins que le péage reste presque irréprochable.

Sources :

MSCI (résultats du T2 2026, présentation, rapport annuel 2025), SEC, GICS, S&P, ETFGI, BlackRock (résultats T2 2026), Reuters