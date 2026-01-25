Le yen sous surveillance, les marchés en alerte

La semaine s'ouvre sur un marché des changes tendus. Après une envolée inattendue du yen vendredi, les cambistes guettent une possible intervention officielle du Japon, voire d'un appui des Etats-Unis.

La Première ministre, Sanae Takaichi, a promis ce week-end de "prendre les mesures nécessaires" face aux mouvements spéculatifs. En Asie, les premières heures de cotation s'annoncent nerveuses, d'autant qu'un jour férié en Australie réduit la liquidité, accentuant les risques de volatilité.



Le yen a rebondi vendredi, après avoir frôlé les 160 JPY pour 1 USD, seuil critique aux yeux des marchés. La Réserve fédérale de New York a mené une opération de vérification de taux, un geste interprété comme le signe d'une éventuelle intervention conjointe avec Tokyo. Si cela se confirmait, ce serait une première depuis l'opération coordonnée du G7 en 2011, après le séisme de Tohoku.



Les spectres du Triple Yasu et du "moment Liz Truss"



Mais au-delà du court terme, c'est un malaise plus profond qui se profile. Le Japon court le risque d'être rattrapé par un Triple Yasu (actions en baisse, rendements en hausse, yen affaibli), symptôme d'une perte de confiance des investisseurs dans l'économie, selon Philip Maldia Madsen (Nordea). Or les épargnants japonais sont parmi les plus grands détenteurs d'obligations étrangères : si les taux locaux montent, un rapatriement massif de capitaux pourrait secouer les marchés mondiaux de la dette.



Cette fragilité est accentuée par les incertitudes politiques. L'idée, évoquée par le parti de Takaichi, de suspendre la taxe sur les produits alimentaires soulève des doutes sur la discipline budgétaire du pays. Selon Wei Yao (Société Générale), la Banque du Japon est désormais poussée à accélérer sa normalisation monétaire. Après une vente record d'obligations d'Etat, elle a prévenu qu'elle n'interviendrait qu'en cas extrême. Son crédit en matière de lutte contre l'inflation sera décisif, tant pour les rendements que pour la devise. Le gouvernement japonais, lui, risque un "moment Liz Truss", du nom de la panique qui s'était emparée du marché de la dette britannique lors de l'éphémère mandat de la Première ministre conservatrice, en 2022.



Et maintenant ?



La perspective d'une intervention alimente la spéculation. Washington pourrait soutenir une action pour freiner la hausse du dollar, notamment face au yen et au won sud-coréen. La Ministre japonaise des finances et le Secrétaire au trésor américain ont récemment affiché leur inquiétude commune. Si les marchés anticipent une intervention coordonnée, le yen pourrait rapidement se renforcer au-delà de son niveau de clôture de vendredi, à 155,73.

