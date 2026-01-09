Leapmotor prépare une offensive stratégique et technologique en Europe

Le constructeur chinois confirme son assise sur le marché européen à l'occasion du Salon de l'Automobile de Bruxelles. La marque peut s'appuyer sur une année 2025 record, marquée par 600 000 ventes et une position de leader parmi les jeunes pousses du secteur des Véhicules à Énergie Nouvelle (NEV).

Grâce à son partenariat avec Stellantis, Leapmotor accélère son expansion internationale avec un réseau atteignant 1700 points de vente. L'année 2026 marquera une phase d'accélération produit majeure avec l'introduction du B03X, premier modèle compact sur une plateforme mondiale, et la présentation du B05, un coupé du segment C affichant une autonomie de 460 km grâce à sa batterie de 67,1 kWh.



En parallèle, Leapmotor lance en France le B10 New e-Hybrid à 29 900 EUR. Ce modèle utilise la technologie de Véhicule Électrique à Prolongateur d'Autonomie (REEV), combinant une propulsion électrique et un générateur thermique pour une autonomie totale de 900 km.



"Nos ambitions mondiales reposent sur une qualité rigoureuse et une constance exemplaire afin d'offrir des véhicules technologiques à prix abordables", explique en substance Tianshu Xin, directeur général de Leapmotor International.



Stellantis s'arroge 3% à Milan en ce début d'après-midi.