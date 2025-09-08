Leapmotor (Stellantis) dévoile son coupé électrique B05 et lance un nouveau e-SUV en Europe

Leapmotor annonce la première mondiale de son coupé électrique compact B05 et le lancement commercial européen de son SUV électrique B10 au salon IAA Mobility 2025 de Munich. Ces présentations marquent une étape clé dans l'expansion mondiale de la marque et son entrée dans le segment C, le plus important en Europe.



Destiné aux citadins, le B05 incarne un design sportif et zéro émission souligne le constructeur. Zhu Jiangming, PDG de Leapmotor, affirme d'ailleurs que ce modèle 'reflète l'engagement de la marque envers l'innovation et l'accessibilité'.



Le B10, produit en partenariat avec Stellantis, sera disponible dès septembre dans plus de 30 pays, dont l'Europe. Il offrira jusqu'à 434 km d'autonomie, une recharge rapide de 30 à 80% en 20 minutes, ainsi qu'un habitacle 'spacieux et connecté'.



Avec ces lancements, Leapmotor renforce sa stratégie internationale et vise à se positionner comme un acteur compétitif sur le marché des véhicules électriques accessibles.