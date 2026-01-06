Leapmotor (Stellantis) s'impose comme le nouveau leader des start-up chinoises de véhicules électriques
Porté par une croissance exceptionnelle de ses livraisons mondiales et l'atteinte de ses premiers seuils de rentabilité, le constructeur chinois Leapmotor clôt l'exercice 2025 au premier rang des jeunes pousses de son secteur.
L'année 2025 marque un tournant stratégique pour Leapmotor, qui a livré 596 555 véhicules à l'échelle globale, enregistrant une progression fulgurante de 103% par rapport à l'exercice précédent.
Cette performance, conclue par un mois de décembre record à plus de 60 000 unités, permet au groupe de revendiquer la première place parmi les entreprises émergentes du secteur des Véhicules à Énergie Nouvelle (NEV). Sur le plan opérationnel, la société a franchi le cap symbolique du millionième véhicule produit, tout en étendant son réseau de distribution international à 1700 points de vente, avec une percée notable sur les marchés africain et sud-américain.
La solidité commerciale s'accompagne d'une amélioration significative de la structure financière : Leapmotor a généré son tout premier bénéfice net semestriel et affiche désormais trois trimestres consécutifs de rentabilité. Ce basculement vers un modèle économique durable repose sur une intégration verticale de la R&D, illustrée par le déploiement de la plateforme technologique LEAP 3.5 et le renouvellement de sa gamme de véhicules multisegments (SUV).
En France, la marque a réalisé 3561 immatriculations, dont 86% en motorisations 100% électriques. Lors du dixième anniversaire de la firme à Hangzhou, la direction a réaffirmé sa vision stratégique, soulignant que "la solidité technologique et la rigueur pragmatique" sont les piliers permettant au groupe de passer du statut de suiveur à celui de leader mondial de l'industrie automobile.
Leapmotor s'est adjugé près de 5,5% hier à Hong Kong. De son côté, le groupe Stellantis gagne actuellement 0,5% à Milan.
Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
- vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
- vente d'équipements automobiles : systèmes d'intérieur, sièges d'automobile, extérieurs d'automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
- autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (1%), Amérique du Nord (41,6%), France (10,4%), Brésil (8,7%), Italie (7,1%), Allemagne (5,3%), Royaume-Uni (5,2%), Turquie (3,8%), Espagne (2,7%), Belgique (1,3%) et autres (12,9%).
