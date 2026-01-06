L'année 2025 marque un tournant stratégique pour Leapmotor, qui a livré 596 555 véhicules à l'échelle globale, enregistrant une progression fulgurante de 103% par rapport à l'exercice précédent.

Cette performance, conclue par un mois de décembre record à plus de 60 000 unités, permet au groupe de revendiquer la première place parmi les entreprises émergentes du secteur des Véhicules à Énergie Nouvelle (NEV). Sur le plan opérationnel, la société a franchi le cap symbolique du millionième véhicule produit, tout en étendant son réseau de distribution international à 1700 points de vente, avec une percée notable sur les marchés africain et sud-américain.

La solidité commerciale s'accompagne d'une amélioration significative de la structure financière : Leapmotor a généré son tout premier bénéfice net semestriel et affiche désormais trois trimestres consécutifs de rentabilité. Ce basculement vers un modèle économique durable repose sur une intégration verticale de la R&D, illustrée par le déploiement de la plateforme technologique LEAP 3.5 et le renouvellement de sa gamme de véhicules multisegments (SUV).

En France, la marque a réalisé 3561 immatriculations, dont 86% en motorisations 100% électriques. Lors du dixième anniversaire de la firme à Hangzhou, la direction a réaffirmé sa vision stratégique, soulignant que "la solidité technologique et la rigueur pragmatique" sont les piliers permettant au groupe de passer du statut de suiveur à celui de leader mondial de l'industrie automobile.

Leapmotor s'est adjugé près de 5,5% hier à Hong Kong. De son côté, le groupe Stellantis gagne actuellement 0,5% à Milan.