Leapmotor (qui appartient au groupe Stellantis) annonce un nouveau record mensuel avec 70 327 véhicules livrés en novembre, en Chine et à l'export, soit +75% sur un an et un septième mois consécutif de progression. Sur les 11 premiers mois de l'année, les livraisons atteignent 536 132 unités, en hausse de 113%, permettant au constructeur de dépasser dès la mi-novembre son objectif annuel de 500 000 véhicules.
La dynamique chinoise repose sur l'arrivée de nouveaux modèles, dont la citadine électrique Lafa5 (B05), le SUV compact A10 (B03X) et le D19 à autonomie prolongée doté d'une batterie de 80 kWh. La gamme couvre désormais l'ensemble des segments avec des motorisations 100% électriques ou à prolongateur d'autonomie.
En France, Leapmotor progresse également, avec une part de marché de 0,9% sur les motorisations 100% électriques. Après la T03 et le C10, le nouveau SUV compact B10 - noté 5 étoiles Euro NCAP - soutient cette montée en puissance, accompagnée d'une communication renforcée, notamment via une première campagne TV et un engagement auprès du Téléthon.
Stellantis signe l'une des plus fortes progression du CAC 40 ce matin, avec +3,7%, juste derrière Renault (+5,4%).
Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
- vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
- vente d'équipements automobiles : systèmes d'intérieur, sièges d'automobile, extérieurs d'automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
- autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (1%), Amérique du Nord (41,6%), France (10,4%), Brésil (8,7%), Italie (7,1%), Allemagne (5,3%), Royaume-Uni (5,2%), Turquie (3,8%), Espagne (2,7%), Belgique (1,3%) et autres (12,9%).
