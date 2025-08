Lectra : Alantra EQMC au-dessus des 10%

Alantra EQMC Asset Management a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 24 juillet, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Lectra, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.



La société de gestion espagnole a précisé détenir, directement et par les sociétés qu'elle contrôle, 3.894.488 actions Lectra représentant autant de droits de vote, soit 10,24% du capital et des droits de vote de ce groupe de solutions informatiques.



Alantra EQMC ajoute qu'elle peut poursuivre ses achats d'actions, mais n'a pas l'intention de prendre le contrôle de la société, ni de demander la nomination d'un ou plusieurs administrateurs au cours des six prochains mois.