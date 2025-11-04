Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF, avoir franchi en hausse, le 30 octobre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Lectra, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.
La société de gestion a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 1 913 540 actions Lectra, soit 5,03% du capital et des droits de vote de cette société de solutions numériques pour les secteurs de la mode, de l'automobile et de l'ameublement.
Lectra façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale des entreprises des secteurs de la mode, de l'automobile et de l'ameublement. Son offre - une combinaison de logiciels, de matériels, de données et de services conçus pour mettre en oeuvre les principes de l'Industrie 4.0 - donne aux marques, aux fabricants et aux distributeurs les moyens de leurs ambitions, du design à la production.
Fondée en 1973, Lectra dispose de 82 filiales dans le monde et sert ses clients dans plus de 100 pays.
