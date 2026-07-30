Lectra confirme ses objectifs à horizon 2028

La société qui propose des solutions technologiques d'intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l'automobile et de l'ameublement a affiché un deuxième trimestre plus solide, marqué par une amélioration de sa rentabilité grâce à la progression des revenus récurrents et à un redressement des commandes d'équipements, tout en confirmant les ambitions de sa feuille de route 2026-2028.

Le chiffre d'affaires du trimestre est resté stable à 126,5 millions d'euros (+1% à données comparables). Les revenus récurrents ont progressé de 3%, compensant en partie le recul des activités non récurrentes (-6%).



L'Ebitda courant a bondi de 12%, à 21,6 millions d'euros, portant la marge à 17,1%, contre 15,2 % un an plus tôt. Le résultat net a atteint 9,2 millions d'euros, contre 5,3 millions au deuxième trimestre 2025.

Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires recule toutefois de 6% à 239,6 millions d'euros, pénalisé par la baisse des revenus non récurrents (-26 %). Les activités récurrentes représentent désormais 79% du chiffre d'affaires et les revenus SaaS progressent de 14%, à 48,5 millions d'euros.



Malgré un Ebitda semestriel en baisse de 9% à 33,7 millions d'euros, Lectra met en avant la hausse de sa marge brute, la solidité de sa génération de trésorerie et une structure financière jugée robuste.



Le groupe confirme ses objectifs pour 2026-2028, tablant notamment sur une croissance annuelle moyenne d'environ 15% de son ARR SaaS, une progression des revenus récurrents de 5% à 8 % par an et une amélioration régulière de sa marge d'Ebitda grâce à la montée en puissance de son modèle fondé sur les revenus récurrents.