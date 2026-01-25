Le compte à rebours menant à l’entrée en Bourse de Ledger est lancé. Après une décennie de croissance ponctuée de succès et de turbulences, Ledger s’apprête à franchir un cap que peu de start-up crypto peuvent se permettre.

Selon le Financial Times, l’année 2026 sera en effet un tournant pour la fintech tricolore : pour la première fois, une entreprise française à la sauce crypto vise à se coter à Wall Street, avec une valorisation espérée de plus de 4 MrdsUSD.

Croissance explosive et soif de sécurité : les moteurs d’une ascension fulgurante

Le parcours de Ledger illustre à quel point la demande de sécurité a été le carburant de son succès. D’une part, l’adoption massive des cryptomonnaies au fil des bull runs a élargi son marché bien au-delà des cercles d’initiés.

Acquéreurs et détenteurs de cryptos

Adan

Fondée en 2014 par Éric Larchevêque, Joël Pobeda et Thomas France, la jeune pousse a rapidement trouvé son public en offrant des portefeuilles matériels (hardware wallets) – comme les clés Ledger Nano ou, plus récemment, le Ledger Stax à écran tactile – permettant aux utilisateurs de conserver eux-mêmes leurs actifs numériques en lieu sûr (hors plateformes comme Binance, Coinbase,Kraken...)

Portefeuilles Ledger

Ledger

Cette approche de self-custody (garde personnelle des clés privées) répond à une soif de contrôle dans un univers où les plateformes en ligne ont souvent failli. En une décennie, la société a vendu plus de 7 millions d’appareils à travers le monde, s’arrogeant la sécurisation d’environ 20% des crypto-actifs mondiaux, dont plus de 100 MrdsUSD en bitcoins. Le chiffre d’affaires a suivi la même trajectoire ascendante, dépassant 100 MUSD en 2025 – un record porté par l’engouement persistant des particuliers et des entreprises pour des solutions de stockage à froid fiables.

D’autre part, les déboires des plateformes centralisées ont joué en faveur de Ledger de manière implacable. Chaque scandale ou piratage majeur dans la cryptosphère a rappelé l’importance de sécuriser ses actifs hors ligne. En 2025, plus de 1,5 milliard de dollars ont été dérobés, notamment lors du hack du géant Bybit.

À chaque crise, une partie des utilisateurs échaudés s’est tournée vers les solutions de Ledger, perçues comme un rempart face à la volatilité et aux failles de confiance du système. Après l’entrée en Bourse aux États-Unis de sociétés comme Circle ou BitGo, le secteur financier cherche désormais des valeurs sûres “picks and shovels” plutôt que de s’exposer uniquement aux cryptos. Ledger, avec son rôle de coffre-fort numérique, profite à plein de cette tendance de fond.

Défis sécuritaires et image de marque : les revers d’un leader de la cryptosécurité

Si les voyants financiers de Ledger sont au vert, l’entreprise a néanmoins traversé des zones de turbulence qui rappellent la fragilité de la confiance dans le domaine de la sécurité numérique. En janvier 2026, à quelques mois de l’IPO, un incident est venu entacher son bilan : Ledger a confirmé une fuite de données personnelles de ses clients due à la compromission de son prestataire de commerce en ligne, Global-e. Des noms, adresses postales et numéros de téléphone d’utilisateurs se sont retrouvés exposés, alimentant des campagnes d’hameçonnage ciblées.

Si les clés privées – le saint graal qu’aucun hacker ne doit obtenir – sont restées protégées, le mal était fait en termes d’image de marque. Les clients, rappelés à la prudence, ont exprimé leur inquiétude de voir un champion de la sécurité victime de failles périphériques. Or ce n’était pas une première pour la firme : dès 2020, une intrusion majeure dans ses bases de données marketing avait compromis les informations de 273 000 clients, un épisode encore dans toutes les mémoires. À cela s’ajoutent des polémiques produits, comme en 2023 lorsque Ledger a envisagé un service de sauvegarde en ligne des phrases de récupération (Ledger Recover) qui a suscité un tollé chez les puristes de la crypto, inquiets de voir la sacro-sainte “seed phrase” potentiellement copiée hors du portefeuille. Ces revers ont souligné un paradoxe gênant : même pour un leader de la protection des actifs numériques, le risque zéro n’existe pas.

Pour rassurer les investisseurs et le grand public à l’approche de l’introduction en Bourse, la société a annoncé un recentrage progressif vers une offre de services élargie autour de la sécurisation de la valeur sur Internet. Concrètement, cela passe par l’intégration de nouvelles fonctionnalités dans ses produits de prochaine génération (dits Gen5) : authentification biométrique avancée, options de staking (placements rémunérés en cryptos) directement via Ledger Live, ou encore développement d’une offre pour les entreprises et les institutionnels exigeant des solutions de garde clés en main.

L’objectif : démontrer que Ledger n’est pas qu’un fabricant de boîtiers électroniques, mais bien un acteur global de l’Internet de la Valeur capable de monétiser des services récurrents tout en maintenant un haut niveau de sécurité. Le défi est de taille, car il lui faut continuer à innover sans égarer sa base d’utilisateurs loyaux, tout en prouvant aux marchés que son modèle économique peut générer des revenus stables – un point crucial alors que la rentabilité nette reste à atteindre.

L’IPO est donc attendue non seulement comme une consécration, mais aussi comme un moyen de lever des capitaux frais pour consolider la trésorerie et accélérer le développement de cette licorne française de la crypto.

Comparaisons internationales : un engouement mondial pour les géants crypto cotés

Le projet boursier de Ledger ne sort pas de nulle part : il s’inscrit dans une dynamique plus large de maturation de l’industrie crypto à l’échelle mondiale. Déjà en 2021, le géant américain Coinbase avait ouvert la voie avec une entrée retentissante au Nasdaq, preuve qu’une entreprise 100% crypto pouvait séduire Wall Street. Depuis, d’autres acteurs ont suivi ou annoncé leur intention de franchir le pas. L’année 2025 a ainsi vu un véritable foisonnement d’IPO dans la tech financière : plus de 3,4 MrdsUSD ont été levés au total via des introductions en Bourse de sociétés liées aux crypto-actifs sur l’année.

Et la tendance s’accélère encore en 2026, qui a déjà enregistré 15 introductions en Bourse dans l’univers crypto dès le premier mois, dont celle retentissante de BitGo – un spécialiste californien de la conservation d’actifs numériques, qui a levé 212 MUSDlors de son listing sur le NYSE début janvier.

Partout, des géants émergents de la blockchain se mettent en ordre de marche pour toucher les marchés publics : l’exchange américain Kraken a déposé confidentiellement son dossier auprès du gendarme boursier (SEC) en visant le premier semestre 2026, la firme new-yorkaise Consensys (valorisée 7 milliards) discute avec JPMorgan et Goldman Sachs pour une IPO la même année, et même en Asie, on voit des candidats tels que Bithumb, la principale plateforme sud-coréenne, préparer son arrivée sur la place de Séoul en s’assurant le soutien de Samsung Securities. Ledger n’est donc ni la seule ni la première à emprunter ce chemin en 2026, mais son cas revêt une importance particulière aux yeux de l’Europe.

En effet, la société française est sur le point de devenir la première “licorne” crypto européenne à tenter une cotation d’envergure outre-Atlantique. Ce choix d’une IPO aux États-Unis plutôt qu’à Paris ou sur une autre bourse du Vieux Continent est révélateur des disparités de marchés. De fait, Wall Street offre une profondeur financière sans équivalent : rien qu’en 2023, quand la France ne comptait que quelques introductions technologiques à son actif, les États-Unis en enregistraient des centaines. Les investisseurs américains spécialisés dans la tech valorisent généralement mieux les sociétés d’infrastructure comme Ledger qu’une audience européenne plus réduite. Pour la French Tech, voir l’une de ses étoiles filer se coter à New York est un mélange de fierté et d’amertume.

Fierté, car la réussite de Ledger met en lumière l’excellence française en cybersécurité et en crypto, domaines où le pays a su faire émerger un champion mondial. Mais aussi amertume, car cette expatriation boursière souligne l’incapacité des places européennes à retenir leurs pépites à fort potentiel. La souveraineté technologique européenne se joue aussi dans sa capacité à financer localement ses champions. L’issue de l’IPO de Ledger servira donc de baromètre : un succès validerait la maturité des entreprises de sécurité numérique nées en Europe, tandis qu’un accueil tiède ou un échec poserait de sérieuses questions sur l’attractivité des écosystèmes financiers de ce côté-ci de l’Atlantique.

Quelles stratégies face aux défis ? Entre innovation locale et capitaux internationaux

Pour assurer sa pérennité dans un secteur en constante évolution, l’entreprise explore deux grandes voies : d’un côté, stimuler son innovation et sa base d’utilisateurs; de l’autre, s’ouvrir aux ressources extérieures – qu’elles soient financières ou humaines.

Sur le premier volet, Ledger mise sur un renouveau technologique permanent pour élargir son marché. Consciente que la simplification de l’expérience utilisateur est la clé pour conquérir de nouveaux publics, la société a multiplié les initiatives pour rendre la crypto plus accessible et attractive. Le design du Ledger Stax par Tony Fadell (le père de l’iPod) en 2023 a montré la volonté d’allier esthétique et ergonomie à la sécurité pure, afin de séduire un public plus large. De même, l’intégration de fonctionnalités comme le staking, les échanges décentralisés ou la gestion des NFT dans l’application Ledger Live vise à transformer le portefeuille en une plateforme complète, capable de retenir les clients dans l’écosystème maison plutôt que de les voir partir vers des concurrents.

La stratégie produit s’apparente à une politique familiale ambitieuse : enrichir l’offre pour inciter les utilisateurs à “avoir plus d’enfants” numériques, c’est-à-dire à confier toujours plus d’actifs et d’opérations à Ledger. Ces efforts portent déjà leurs fruits, puisque la communauté d’utilisateurs actifs de Ledger Live se chiffre en millions chaque mois et continue de croître, soutenue par le bouche-à-oreille et la réputation solide de la marque.

Néanmoins, rien n’est gagné : l’entreprise doit constamment innover pour garder son avance, face à une concurrence mondiale qui s’aiguise (des concurrents comme l’entreprise tchèque Trezor ou des solutions purement logicielles cherchent aussi à capter les nouveaux venus). Dans cette course, Ledger pourra compter sur sa véritable armée de développeurs et d’experts en sécurité, issus des meilleures formations, dont la mission est d’anticiper les menaces de demain. Le pôle de recherche interne (Donjon) effectue en continu des tests d’intrusion pour garantir l’intégrité des appareils, tandis que des partenariats avec de grands noms (ex. Binance, Coinbase, etc.) renforcent l’écosystème autour des produits Ledger. Le défi sera de maintenir cette cadence d’innovation tout en assurant une fiabilité exemplaire – un exercice d’équilibrisme indispensable pour fidéliser la base existante et convaincre de nouveaux utilisateurs d’adopter la cold wallet attitude.

Sur le second volet, Ledger a clairement fait le choix de l’ouverture aux capitaux internationaux pour accompagner son expansion. Ses derniers tours de table en témoignent : après avoir levé 380 MUSD en 2021 (série C) puis 385 millions en 2023 aux côtés d’investisseurs de renom, la société a atteint le statut de licorne avec une valorisation de 1,5 MrdUSD. Désormais, l’introduction sur le NYSE vise à mobiliser des fonds d’une toute autre ampleur, en s’appuyant sur des poids lourds de la finance mondiale (Goldman Sachs, Jefferies, Barclays) pour orchestrer l’opération.

Cette levée de capitaux boursiers ne servira pas qu’à affirmer un prestige : elle est vitale pour financer les prochaines étapes de la croissance, des projets de R&D aux déploiements internationaux. Ledger aspire en effet à consolider sa présence en Amérique du Nord et en Asie, là où se trouve l’essentiel de la demande en crypto-actifs. Pour cela, elle devra peut-être faire des acquisitions stratégiques ou nouer des alliances locales, autant d’initiatives coûteuses qu’un trésor de guerre post-IPO permettra de considérer sereinement.

Bien entendu, cette internationalisation soulève des débats en France : ne risque-t-on pas de voir le décisionnel échapper en partie au territoire national, ou la culture d’entreprise se diluer ? Le PDG Pascal Gauthier se veut rassurant, affirmant que la domiciliation de l’IPO à New York ne change rien à l’ADN français de Ledger, et qu’au contraire la réussite à l’étranger rejaillira sur l’ensemble de l’écosystème français par effet d’entraînement. Reste que la French Tech et les pouvoirs publics devront tirer les leçons de ce cas emblématique : comment créer en Europe un environnement si attractif que les futurs champions n’éprouveront plus le besoin d’aller se faire coter à 6 000 km de là ?