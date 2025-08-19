Legal & General : freiné par une dégradation de broker

Legal & General reste atone et sous-performe ainsi légèrement la tendance légèrement positive à Londres, sur fond d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours maintenu à 275 pence.



S'il reconnait que le groupe britannique de gestion d'épargne génère 'd'excellents rendements du capital', le broker considère ces derniers comme déjà intégrés dans la valorisation du titre, qu'il estime juste.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright (c) 2025 CercleFinance.com. Tous droits réservés.