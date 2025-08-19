Legal & General : UBS dégrade sa recommandation

UBS dégrade sa recommandation sur Legal & General Group de 'achat' à 'neutre', au vu d'un potentiel de hausse de seulement 6% pour le titre du groupe britannique de gestion d'épargne, par rapport à son objectif de cours maintenu à 275 pence.



'Legal & General maintient d'excellents rendements du capital', reconnait le broker dans le résumé de sa note, mais il considère que ces rendements sont intégrés dans une valorisation qu'il estime juste, et que 'des risques subsistent'.