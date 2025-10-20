Legal & General va réaliser un investissement de 2 Mds£ au Royaume-Uni

Legal & General annonce un investissement d'impact de 2 milliards de livres sterling pour stimuler la croissance régionale au Royaume-Uni.



Cet engagement de 2 milliards de livres sterlinge est destiné au logement, aux infrastructures et à la régénération urbaine.



Le financement permettra de créer environ 24 000 emplois et la livraison d'environ 10 000 nouveaux logements sociaux et abordables.



Antonio Simões, directeur général du groupe L&G, a déclaré : ' En tant qu'investisseur à long terme dans l'économie britannique, L&G est fier d'utiliser le capital de pension pour développer des actifs qui génèrent de solides rendements financiers et un impact social durable'.



'Notre engagement de 2 milliards de livres sterling nous aidera à débloquer les investissements nécessaires dans les actifs productifs partout au pays, ce qui permettra de créer des emplois, de renforcer les collectivités et de stimuler la croissance régionale et nationale' rajoute Antonio Simões.