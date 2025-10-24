Savencia Fromage & Dairy se montre stable après l'annonce par le groupe agroalimentaire d'un chiffre d'affaires en léger recul de 1% à 5,03 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de 2025, dû à un effet de change défavorable de 4%.
Dans un contexte économique fragile, sa croissance organique globale reste néanmoins résiliente à +2,8%, soutenue par la bonne performance des autres produits laitiers (+5,6%) qui a compensé une quasi-stagnation des produits fromagers (+0,5%).
Alors que l'économie laitière reste marquée par un prix du lait record sur le troisième trimestre, Savencia poursuit ses efforts d'adaptation et d'investissement en développant la complémentarité de ses différents métiers.
Savencia est le 1er producteur mondial de spécialités fromagères. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- produits fromagers (54,9%) : marques Caprice des Dieux, Saint Albray, Le Rustique, Coeur de Lion, Saint Agur, Bresse Bleu, St-Morêt, Tartare, Carré Frais, RichesMonts, Chavroux, Saint-Loup, Géramont, Saint Albray, Fol Epi, etc. ;
- produits laitiers (45,1%) : produits laitiers industriels (beurres techniques et protéines laitières spécifiques destinés à l'industrie alimentaire, de la diététique et de la santé, aliments d'allaitement de bétail) et de grande consommation (laits, beurres modernes, crèmes de longue conservation, desserts au fromage, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (37,3%), Europe (32,1%) et autres (30,6%).
