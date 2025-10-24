Léger recul du CA à neuf mois pour Savencia

Savencia Fromage & Dairy se montre stable après l'annonce par le groupe agroalimentaire d'un chiffre d'affaires en léger recul de 1% à 5,03 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de 2025, dû à un effet de change défavorable de 4%.



Dans un contexte économique fragile, sa croissance organique globale reste néanmoins résiliente à +2,8%, soutenue par la bonne performance des autres produits laitiers (+5,6%) qui a compensé une quasi-stagnation des produits fromagers (+0,5%).



Alors que l'économie laitière reste marquée par un prix du lait record sur le troisième trimestre, Savencia poursuit ses efforts d'adaptation et d'investissement en développant la complémentarité de ses différents métiers.