Alors que de nombreux poids lourds de la cote américaine ont publié leurs ventes au premier trimestre 2026 ( American Express, IBM, Lockheed Martin ou encore Tesla), les investisseurs nourrissent toujours des inquiétudes sur le plan géopolitique. Peu après 16h00, le Dow Jones et le Nasdaq reculaient de 0,34%.

Donald Trump a jugé "possible" que les discussions avec l'Iran reprennent dans les prochains jours, dans un échange de messages hier avec le "New York Post". Le chef d'Etat américain répondait à une journaliste du média qui l'interrogeait sur une éventuelle discussion dans les prochaines 36-72 heures.



"Le président américain n'a pas fixé de date butoir pour que l'Iran fasse une proposition", a déclaré hier la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt, au lendemain de la prolongation du cessez-le-feu jusqu'à nouvel ordre annoncée par Trump. Elle a également précisé que "le calendrier sera imposé" par le président.



De son côté, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a écarté hier une réouverture du détroit d'Ormuz tant que dure le blocus américain des ports iraniens, qu'il a dénoncé comme violant le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran.



D'ailleurs, selon Vortexa, une société d'analyse spécialisée dans les marchés mondiaux de l'énergie et du fret, citée par Bloomberg, au moins 34 pétroliers et transporteurs de gaz liés à l'Iran ont traversé le détroit d'Ormuz, bravant ce blocus naval entre le 13 avril et le 21 avril.



Le Liban veut prolonger le cessez-le-feu



En outre, Israël (allié des Américains) et le Liban (allié des Iraniens) tiennent aujourd'hui à Washington une nouvelle session de pourparlers entre ambassadeurs, sous l'égide des Etats-Unis. Beyrouth exige une prolongation d'un mois de la trêve en vigueur depuis le 17 avril dernier. Les deux pays s'étaient réunis le 14 avril, déjà dans la capitale américaine, pour amorcer un processus de désescalade.



"Des contacts sont en cours pour prolonger le cessez-le-feu", a affirmé de son côté le président libanais, Joseph Aoun. Pour lui, le but des futures négociations directes est notamment "l'arrêt total des agressions israéliennes et le retrait israélien" du Liban.



Dans ce contexte géopolitique pesant, les prix du pétrole progressent. Le Brent gagne 0,44% à 102 USD. Le WTI progresse de 0,16% à 92,89 USD.



Les publications pleuvent



Côté valeurs, hier IBM a publié des résultats trimestriels au-dessus des attentes, tant en termes de bénéfice que de chiffre d'affaires, mais le maintien de ses objectifs annuels a déçu les investisseurs. Le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 1,91 dollar par action, contre 1,81 dollar attendu, et un chiffre d'affaires de 15,92 milliards de dollars, en hausse de 9% sur un an. Côté prévisions, l'entreprise continue de viser une croissance de plus de 5% de son chiffre d'affaires à taux de change constants en 2026, ainsi qu'une hausse de 1 milliard de dollars de son flux de trésorerie disponible.



De son côté, Tesla a publié des résultats mitigés pour le premier trimestre, avec un bénéfice supérieur aux attentes mais un chiffre d'affaires en deçà des prévisions. Le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 41 cents par action, dépassant les 37 cents anticipés par les analystes, tandis que le chiffre d'affaires s'est établi à 22,39 milliards de dollars, contre 22,64 milliards attendus. Sur un an, les revenus ont toutefois augmenté de 16%, atteignant 22,39 milliards de dollars, contre 19,3 milliards un an plus tôt.



Hier également, Texas Instruments a publié un BPA en augmentation de 31% à 1,68 USD sur ce même trimestre. Ce BPA intègre un gain exceptionnel de 0,05 USD qui n'était pas prévu dans sa fourchette-cible qui allait de 1,22 à 1,48 USD. En comparaison annuelle, le groupe a vu son profit opérationnel s'accroître de 37% à près de 1,81 MdUSD, pour des revenus qui ont progressé de 19% à 4,82 MdsUSD, juste au-dessus de sa fourchette-cible qui allait de 4,32 à 4,68 MdsUSD.



Le groupe de défense américain Lockheed Martin a publié des résultats trimestriels marqués par une rentabilité en baisse et une forte dégradation de la génération de trésorerie, malgré une activité globalement stable. Le titre est attendu en net repli à l'ouverture de Wall Street, autour des 3%. Il enregistre au premier trimestre 2026 un bénéfice net publié de 1 488 MUSD, en baisse de 13% sur un an et en deçà du consensus (1 584 MUSD). Le bénéfice par action dilué ressort à 6,44 USD, en recul de 11,5%, lui aussi sous les attentes (6,69 USD). Le chiffre d'affaires s'établit à 18 021 MUSD, stable sur un an (hausse d'environ 0,3%).



En outre, American Express dévoile un bénéfice par action (BPA) en hausse de 18% en comparaison annuelle pour atteindre 4,28 USD au titre de son premier trimestre 2026, une performance supérieure de plus de 6% à l'estimation moyenne des analystes. Le spécialiste des moyens de paiement confirme anticiper un BPA de 17,30 à 17,90 USD, ainsi qu'une augmentation des revenus de 9% à 10% pour 2026.



Honeywell dévoile un BPA ajusté en augmentation de 11% à 2,45 USD au titre des 3 premiers mois de 2026, dépassant ainsi de 5% le consensus de marché, avec un bénéfice des segments en croissance de 6% pour atteindre 2,13 MdsUSD. La société confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2026, à savoir un BPA ajusté entre 10,35 et 10,65 USD, une marge des segments entre 22,7% et 23,1%, ainsi que des revenus entre 38,8 et 39,8 MdsUSD (+3 à +6% en organique).



Comcast publie un BPA en baisse de 27,5% à 0,79 USD au premier trimestre 2026, un niveau toutefois supérieur de 8% à l'estimation moyenne des analystes, ainsi qu'un EBITDA ajusté en retrait de 16,8% à 7,93 MdsUSD (-8,8% en pro forma). À 31,46 MdsUSD, les revenus du câblo-opérateur et groupe de divertissement ont augmenté de 5,3%, et même de 10,9% sur une base pro forma (c'est-à-dire en tenant compte de la scission de Versant qui a été finalisée en tout début d'année).



Côté statistiques, les investisseurs prendront connaissance des indices PMI aux Etats-Unis à 15h45.



L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de mars est ressorti à -0,20 contre +0,03 (révisé de -0,11) le mois précédent. Une valeur proche de 0 indique une croissance conforme à la tendance. Une valeur négative suggère un rythme d'expansion plus faible.



De plus, la semaine dernière, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage ont augmenté de 214 000 unités, une donnée proche des estimations qui étaient de 211 000, après 208 000 sept jours plus tôt, chiffre révisé à la hausse de 207 000.