UPS publie un BPA ajusté de 1,74 dollar au titre du troisième trimestre 2025, contre 1,76 dollar un an auparavant, avec une marge d'exploitation ajustée de 10% pour des revenus en retrait de 3,7% à 21,4 milliards de dollars.
Il a vu ses revenus croitre de 5,9% dans son segment international, mais diminuer de 2,6% dans son segment intérieur aux Etats-Unis et chuter de 22,1% dans son segment solutions logistiques (du fait de la cession de Coyote en 2024).
Pour le quatrième trimestre 2025, le groupe de Memphis (Tennessee) s'attend à ce que son chiffre d'affaires s'élève à environ 24 milliards de dollars et à ce que sa marge d'exploitation ajustée non GAAP soit d'environ 11 à 11,5%.
Pour l'ensemble de l'année en cours, il confirme tabler notamment sur des dépenses d'investissement d'environ 3,5 MdsUSD, ainsi que sur des paiements de dividendes d'environ 5,5 MdsUSD, sous réserve du feu vert du conseil d'administration.
United Parcel Service, Inc. est le n° 1 mondial du transport de colis. Le groupe propose également des prestations de services logistiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- livraison et transport express aux Etats-Unis (66,3%) : transport de lettres et de documents, livraison de petits colis, etc. ;
- transport express à l'international (19,7%) ;
- prestations de transport et de services logistiques (14%).
A fin 2024, United Parcel Service, Inc. exploite une flotte de 559 avions et d'environ 128 000 véhicules (voitures, vans, tracteurs, etc.).
66,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
