Les rendements des obligations d’État de la zone euro ont légèrement reculé mercredi, dans un climat d’attente autour d’un possible accord mettant fin au shutdown du gouvernement américain et à la publication progressive de données économiques. Le rendement du Bund allemand à 10 ans, référence du marché, s’est établi à 2,65%, en retrait de moins d’un point de base, mais reste proche de son plus haut niveau d’un mois à 2,699%. Les taux à 30 ans ont également fléchi, s’affichant à 3,24%.

Les marchés obligataires européens demeurent calmes, la Banque centrale européenne ayant mis sa politique monétaire en pause. Les investisseurs s’efforcent de mesurer l’impact de la reprise potentielle du fonctionnement des agences fédérales américaines, après 42 jours de blocage. L’amélioration du sentiment de marché est contrebalancée par la prudence vis-à-vis de l’évolution du marché du travail américain, affaibli selon une récente enquête dans le secteur privé.

En France, les rendements des emprunts d’État ont reculé de 3 points de base pour atteindre 3,38%, alors que le Parlement s’apprête à voter le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Les taux français restent sous surveillance après avoir atteint des sommets de deux ans, en raison des inquiétudes budgétaires. Sur le plan des émissions, l’Allemagne prévoit de lever 2,5 milliards d’euros via des obligations à échéance 2046 et 2056. Enfin, Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, a estimé que la reprise économique européenne devrait contenir les risques de désinflation, confortant l’attentisme actuel des marchés.