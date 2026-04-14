Légère croissance organique pour Havas, portée par les Etats-Unis

Havas a enregistré un premier trimestre en légère croissance, avec un revenu net de 638 millions d'euros en progression organique de 2,5%, soutenu par une dynamique commerciale robuste, notamment en Amérique du Nord. Le groupe confirme dans ce contexte ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice 2026.

Le groupe de communication a dégagé un chiffre d'affaires de 667 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en croissance organique de 2,8%. Le chiffre d'affaires diffère du revenu net parce qu'il ne neutralise pas les coûts refacturés aux clients. La performance a été tirée par les Etats-Unis, où l'activité progresse de 7,4%, portée par les gains de budgets enregistrés en 2025. L'Europe affiche une progression plus modérée (+1,1%), tandis que l'Asie-Pacifique et l'Afrique reculent (-6,2%) dans un contexte commercial plus difficile. L'effet de périmètre, lié aux acquisitions récentes, a contribué positivement à hauteur de 1,7 point, mais les changes ont pesé (-5,8%).



Publicis, qui a publié ses comptes avant l'ouverture du marché ce matin, a dégagé 4,5% de croissance organique au T1 sur son revenu net.



Objectifs confirmés



Havas poursuit par ailleurs sa stratégie de croissance externe ciblée, avec quatre acquisitions annoncées sur le trimestre, notamment en Espagne, en Suède, en Allemagne et en France, afin de renforcer ses expertises en data, communication stratégique et marketing culturel. Le groupe met également en avant sa transformation technologique, articulée autour de sa plateforme Converged.AI et du déploiement d'outils d'intelligence artificielle en interne.



Dans un environnement macroéconomique et géopolitique incertain, Havas se dit confiant dans sa trajectoire et confirme ses objectifs annuels, visant une croissance organique du revenu net comprise entre 2% et 3% et une marge d'EBIT ajusté entre 13,2% et 13,5%. Le groupe entend également poursuivre ses acquisitions ciblées et maintenir un ratio de distribution de dividendes d'environ 40%.



Par ailleurs, Havas signale avoir acquis fin mars 0,58% du capital de Louis Hachette Group, que le groupe considère comme "un investissement financier mineur et non significatif, réalisé en réponse à une opportunité de marché."