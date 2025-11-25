Légère hausse des prix producteurs aux Etats-Unis en septembre

Le Département du Travail fait savoir que les prix à la production aux Etats-Unis se sont accrus de 0,3% en données totales en septembre par rapport au mois précédent, et de 0,1% en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.



L'administration américaine précise que cette légère augmentation des prix producteurs totaux d'un mois sur l'autre peut être attribuée à un bond de 0,9% des prix des biens, tandis que ceux des services sont restés stables.



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs s'est maintenue à des rythmes de 2,7% en données brutes et de 2,9% en données sous-jacentes en septembre, soit les mêmes taux que ceux observés en août.