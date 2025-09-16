Légère hausse des stocks des entreprises en juillet aux USA

Les stocks des entreprises américaines n'ont que faiblement progressé au mois de juillet en raison de la nette hausse de leurs ventes, montrent des données publiées mardi par le Département du Commerce.



Ces stocks ont augmenté de seulement 0,2%, comme prévu par les économistes, après une hausse de 0,2% déjà enregistrée en juin.



Les ventes des entreprises quant à elles ont augmenté de 1%, soit une hausse de 4% par rapport à juillet 2024.



Les stocks constituent un indicateur économique important en cela qu'ils entrent dans le calcul du produit intérieur brut (PIB).



Au rythme de juillet, il faut 1,37 mois aux entreprises pour écouler leurs stocks, contre 1,40 un an plus tôt.