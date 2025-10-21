Getlink présente un chiffre d'affaires à 472 millions d'euros (+1% à taux de change constant) au titre du troisième trimestre 2025, soutenu par ses divisions Eurotunnel (concessionnaire du tunnel sous la Manche) et Europorte (fret ferroviaire).

Eurotunnel a en effet vu son chiffre d'affaires augmenter de 3% à 364 MEUR grâce à la progression de l'activité des navettes (+4% alors que le CA du réseau ferroviaire est resté stable), tandis que le chiffre d'affaires d'Europorte s'est accru de 5% à 42 MEUR.

La croissance de ces deux divisions historiques du groupe a compensé un chiffre d'affaires en baisse de 13% à 66 MEUR pour Eleclink (interconnexion électrique sous la Manche), baisse reflétant la normalisation des marchés de l'électricité.

Getlink confirme son objectif d'un EBITDA pour 2025 entre 780 et 830 MEUR, en prenant notamment en compte 'des hypothèses raisonnables de croissance d'Eurotunnel sur la base de la dynamique commerciale observée'.