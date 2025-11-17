Les cours du café arabica ont légèrement progressé lundi, gagnant 0,35% à 3,7530 dollars la livre, soutenus par une certaine tension sur l’offre brésilienne malgré l’assouplissement partiel des droits de douane américains. Le tarif sur le café brésilien, principal fournisseur des États-Unis, a été réduit de 50% à 40% par l’administration Trump, une baisse saluée par le gouvernement brésilien mais encore jugée pénalisante par les acteurs du marché. Le robusta a enregistré une hausse plus marquée de 3,7%, à 4 378 dollars la tonne métrique, porté par un regain d’achats industriels après une récente correction des prix.

Sur le marché du sucre, les prix ont reculé sous l’effet des dernières prévisions de production. Le sucre brut a perdu 1,5% à 14,74 cents la livre, tandis que le sucre blanc a cédé 1,9% à 417,80 dollars la tonne. L’Organisation internationale du sucre anticipe un excédent mondial de 1,63 million de tonnes pour la campagne 2025/26, une perspective qui pèse sur les cours en raison d’un rebond attendu de la production dans plusieurs régions.

Le cacao a également terminé en baisse des deux côtés de l’Atlantique. À Londres, les prix ont reculé de 0,6% à 4 080 livres la tonne, et à New York de 1,4% à 5 381 dollars. Ce mouvement s’explique par une nette accélération des arrivages dans les ports de Côte d’Ivoire, principal pays producteur. Les livraisons ont atteint 105 000 tonnes entre le 10 et le 16 novembre, contre 94 000 tonnes sur la même période en 2024, signalant une amélioration de l’offre après un début de campagne jugé lent.