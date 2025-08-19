Aéroports de Paris (ADP) revendique un trafic au niveau du groupe de 36,3 millions de passagers pour le mois de juillet 2025, en légère hausse de 1,4% par rapport à la même période de l'année dernière.
Concernant Paris Aéroport (c'est-à-dire les places de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly), il revendique 10,2 millions de passagers le mois dernier, un nombre en augmentation de 3,5% en comparaison annuelle.
Ainsi, sur les sept premiers mois de 2025, l'opérateur aéroportuaire a vu sa fréquentation s'accroitre de 4,5% à 215,4 millions de passagers au niveau du groupe, dont une hausse de 4,3% à 61,6 millions pour Paris Aéroport.
Aéroports de Paris développe et gère des aéroports, dont Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2024, le groupe a accueilli plus de 103 millions de passagers à Paris-CDG, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, et environ 261 millions de passagers à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une zone de chalandise importante, Aéroports de Paris poursuit sa stratégie d'adaptation et de modernisation de ses terminaux, d'amélioration de la qualité des services et de développement des commerces et de l'immobilier. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services aéroportuaires (33,3%) : gestion du trafic aérien, gestion des transports intermodaux et des terminaux, installation des infrastructures aéroportuaires, enregistrement et transfert des passagers, traitement des bagages, manutention des avions (nettoyage, guidage, assistance au placement et au démarrage, chargement et déchargement des aéronefs), etc. ;
- exploitation d'espaces commerciaux et de services (27,9%) : magasins, restaurants, banques, bureaux de change, etc. ;
- gestion immobilière (4,7%) : location de terrains et d'actifs immobiliers d'entreprise (commerces, bureaux, hôtels, bâtiments logistiques, etc.) ;
- autres (34,1%) : notamment gestion des aéroports à l'international, prestations d'ingénierie aéroportuaire, de télécommunications spécialisées, etc.