Aéroports de Paris (ADP) revendique un trafic au niveau du groupe de 36,3 millions de passagers pour le mois de juillet 2025, en légère hausse de 1,4% par rapport à la même période de l'année dernière.

Concernant Paris Aéroport (c'est-à-dire les places de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly), il revendique 10,2 millions de passagers le mois dernier, un nombre en augmentation de 3,5% en comparaison annuelle.

Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 24x avec un rendement supérieur à 2,5%