Légère hausse en vue en Europe après Warsh et l'apaisement géopolitique

Les Bourses européennes devraient légèrement progresser à l'ouverture de la séance ce jeudi matin, après la prise de parole la veille du patron de la Fed Kevin Warsh, lors d'une réunion des banquiers centraux à Sintra au Portugal. Les investisseurs saluent par ailleurs les nouveaux signaux d'accalmie dans les relations entre l'Iran et les Etats-Unis. Donald Trump se montrant rassurant suite aux échanges indirects avec Téhéran. Avant les premiers échanges, le CAC 40 devrait gagner 0,15%. Londres se dirige vers un gain de 0,07%. Francfort et Amsterdam sont attendues en hausse respectivement de 0,18% et 0,26%.

Au chapitre géopolitique, le président américain a évoqué hier de "très bonnes" réunions à Doha au Qatar, où représentants américains et iraniens ont mené des discussions indirectes et techniques sur leur protocole d'accord. "La dénucléarisation de l'Iran avance bien. Ils ont eu de très bonnes réunions", a déclaré "POTUS" aux journalistes au moment où il s'apprêtait à monter à bord de son nouvel avion présidentiel, offert par le Qatar, pour un voyage en Dakota du Nord.



"On les a frappés très dur" mais "on s'entend très bien. J'appelle cela la dénucléarisation et tout est en cours, tout se passe bien", a-t-il ajouté au sujet de ces discussions.



D'après les informations de l'agence officielle iranienne Irna, les négociations se sont terminées sur un accord qui permettrait à l'Iran d'acquérir des produits avec une partie de ses avoirs gelés au Qatar. Les parties concernées ont aussi donner le feu vert à l'instauration ce jeudi d'un canal de communication pour alerter et recenser les éventuelles violations du protocole d'accord.



Dans ce contexte, les cours du pétrole poursuivent leur repli. Le WTI cède 0,34% à 67,81 dollars. Le Brent recule de 0,55% à 70,80 USD. Sur l'or noir d'ailleurs, les États-Unis ont déjà puisé plus de 89 millions de barils dans leur réserve stratégique de pétrole. Cela représente la moitié du volume qu'ils s'étaient engagés à libérer pour atténuer l'impact du conflit au Moyen-Orient. Selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), "au 26 juin, la réserve stratégique n'était plus composée que de 326 millions de barils, loin des niveaux d'avant-guerre. Elle est même au plus bas depuis 1983.



Outre la géopolitique, l'actualité est aussi marquée par la réunion des banques centrales à Sintra au Portugal. Les banquiers centraux américains prendront une décision sur une potentielle hausse des taux d'intérêt dans quatre semaines, a déclaré le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, lors d'un débat au Forum de la Banque centrale européenne.



Alors que l'inflation en Europe est alimentée par les conséquences du conflit au Moyen-Orient, la Banque centrale européenne (BCE) a relevé de 25 points de base ses taux d'intérêt le 11 juin. C'est la première fois depuis trois ans que la BCE augmente ses taux directeurs.



Quand bien même les États-Unis et l'Iran se sont accordés sur un cadre préliminaire de paix et que les prix de l'énergie se sont repliés après une flambée liée à ce conflit, les modèles de la BCE indiquent que l'inflation dans le vieux continent ne devrait pas revenir à l'objectif de 2% avant 2027.



Lors de ce débat, Warsh a estimé que les prix de l'énergie ne sont pas les seuls moteurs de l'inflation et a fait savoir que l'essor de l'IA jouait aussi un rôle prépondérant : "le choc lié à l'IA provoque un boom des dépenses d'investissement". Selon lui, il revient aux banquiers centraux d'évaluer si cette tendance est inflationniste ou non.



Sodexo rehausse ses prévisions de ventes



Dans l'actualité des sociétés, Sodexo a révisé à la hausse ses perspectives de ventes pour l'exercice 2026, après un troisième trimestre supérieure aux attentes. Le spécilaiste mondial des services de restauration anticipe désormais une croissance interne du chiffre d'affaires entre 1,2% et 1,5% (contre +0,5% à +1% précédemment). Sur ce trimestre, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 6,2 milliards d'euros, reflétant une croissance interne du chiffre d'affaires de 2%, un effet de change négatif de -2,%, principalement dû à la dépréciation du dollar américain, et une contribution positive des acquisitions et cessions de +1,4%, liée notamment à l'acquisition de Grupo Mediterránea, finalisée fin février 2026.



Argan a enregistré des revenus locatifs de 109,7 MEUR au premier semestre 2026, en hausse de 4% sur un an. La société spécialisée dans le développement et la location de plateformes logistiques Premium a revu à la hausse son objectif annuel des revenus locatifs pour 2026. Elle vise désormais au moins 221 MEUR, soit une progression de 4% par rapport à 2025.



Le fabricant de pneumatiques Michelin a finalisé l'acquisition de Tex Tech Industries après avoir obtenu l'ensemble des autorisations réglementaires nécessaires.



Airbus annonce la signature d'un protocole d'accord avec Brave1, la plateforme gouvernementale ukrainienne chargée de coordonner les technologies de défense. Il s'agit du premier partenariat industriel stratégique conclu par Brave1 avec une entreprise occidentale.



Côté statistiques, les investisseurs prendront connaissance à 11h du taux de chômage en zone euro au mois de mai. Aux Etats-Unis, les données sur l'emploi américain au mois de juin seront publiées à 14h30.