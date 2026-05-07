Legrand accroît ses bénéfices trimestriels malgré le Moyen-Orient
Legrand dévoile un résultat net part du groupe de 334,9 MEUR au titre des 3 premiers mois de 2026, en progression de 14,2% en comparaison annuelle, et une marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) stable à 20,7% des ventes.
Le chiffre d'affaires du spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment a augmenté de 11,4% à 2 537,6 MEUR, dont une hausse organique de 9,3% sur la période, sans impact significatif de la situation géopolitique au Moyen-Orient.
À structure et taux de change constants, les ventes de Legrand ont été tirées par un bond de 25,8% en Amérique du Nord et centrale, qui a largement compensé de légers reculs de 2,8% en Europe et de 1,8% dans le reste du monde.
"Nous poursuivons méthodiquement le déploiement de notre plan stratégique avec notamment quatre acquisitions réalisées dans les centres de données et la transition énergétique au 1er trimestre", souligne notamment son directeur général, Benoît Coquart.
Tenant compte du contexte macroéconomique mondial à date, Legrand vise pour l'année 2026 une croissance de ses ventes (hors effets de change) entre 10% et 15%, dont une croissance organique entre 4% et 7%, et une croissance par acquisitions entre 6% et 8%.
Le groupe table aussi sur une marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) comprise entre 20,5% et 21,0% des ventes, ainsi que sur un taux de réalisation RSE d'au moins 100% pour la 2e année de sa feuille de route 2025-2027.
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète adaptée au marché de la basse tension pour les segments tertiaire, industriel et résidentiel en fait une référence à l'échelle mondiale. Legrand dispose d'implantations commerciales et industrielles dans près de 90 pays et bénéficie de relais de croissance solides dans la durée.
Ainsi sur le plan géographique, 40,4% du CA est réalisé en Europe, 42,3% dans la zone Amérique du Nord et centrale et 17,3% dans le reste du monde.
Sur le plan des produits, 53% du CA est réalisé dans les produits à plus forte valeur d'usage (centres de données, transition énergétique et modes de vie numériques), et 47% dans les produits d'infrastructures essentielles.
Au-delà, le groupe bénéficie de macro-tendances sociétales et technologiques très solides qui viendront soutenir son développement dans la durée.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.