Legrand accroît ses bénéfices trimestriels malgré le Moyen-Orient

Legrand dévoile un résultat net part du groupe de 334,9 MEUR au titre des 3 premiers mois de 2026, en progression de 14,2% en comparaison annuelle, et une marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) stable à 20,7% des ventes.

Le chiffre d'affaires du spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment a augmenté de 11,4% à 2 537,6 MEUR, dont une hausse organique de 9,3% sur la période, sans impact significatif de la situation géopolitique au Moyen-Orient.



À structure et taux de change constants, les ventes de Legrand ont été tirées par un bond de 25,8% en Amérique du Nord et centrale, qui a largement compensé de légers reculs de 2,8% en Europe et de 1,8% dans le reste du monde.



"Nous poursuivons méthodiquement le déploiement de notre plan stratégique avec notamment quatre acquisitions réalisées dans les centres de données et la transition énergétique au 1er trimestre", souligne notamment son directeur général, Benoît Coquart.



Tenant compte du contexte macroéconomique mondial à date, Legrand vise pour l'année 2026 une croissance de ses ventes (hors effets de change) entre 10% et 15%, dont une croissance organique entre 4% et 7%, et une croissance par acquisitions entre 6% et 8%.



Le groupe table aussi sur une marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) comprise entre 20,5% et 21,0% des ventes, ainsi que sur un taux de réalisation RSE d'au moins 100% pour la 2e année de sa feuille de route 2025-2027.