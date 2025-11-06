Legrand augmente de 7% son résultat net à neuf mois

Legrand publie un résultat net part du groupe en croissance de 7% à 892,3 millions d'euros au titre des 9 premiers mois de 2025, avec une marge opérationnelle ajustée de 20,7% après acquisitions (+0,1 point à 20,6% avant acquisitions).



Le chiffre d'affaires du spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment a augmenté de 11,9% à 6,97 MdsEUR, avec une hausse organique de 8,2%, dont +9,9% dans les pays matures et +2,9% dans les nouvelles économies.



'Ces performances, parfaitement en ligne avec notre feuille de route, témoignent de l'exécution méthodique et réussie de notre plan ambitions 2030', commente le directeur général du groupe, Benoît Coquart.



Ce dernier souligne l'accélération de la croissance organique, tirée par les datacenters, et de la croissance externe, avec 7 opérations annoncées depuis le début de l'année, ainsi que le maintien d'une grande discipline financière.



Legrand confirme viser pour l'année 2025 une croissance de ses ventes (organique et par acquisition, hors effets de change) entre +10 et +12%, et une marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) de 20,5 à 21% des ventes.

