Conformément à l'autorisation de son AG mixte du 27 mai dernier, Legrand annonce la signature d'un contrat avec un prestataire de services d'investissement (PSI) afin de racheter un maximum de 500 000 titres, soit environ 0,19% de son capital.

Il est prévu que les achats débutent ce lundi 10 novembre pour une période allant jusqu'au 30 décembre prochain au plus tard. Ces actions seront principalement allouées à la livraison de plans d'action de performance qui viendront à échéance.