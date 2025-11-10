Conformément à l'autorisation de son AG mixte du 27 mai dernier, Legrand annonce la signature d'un contrat avec un prestataire de services d'investissement (PSI) afin de racheter un maximum de 500 000 titres, soit environ 0,19% de son capital.
Il est prévu que les achats débutent ce lundi 10 novembre pour une période allant jusqu'au 30 décembre prochain au plus tard. Ces actions seront principalement allouées à la livraison de plans d'action de performance qui viendront à échéance.
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète adaptée au marché de la basse tension pour les segments tertiaire, industriel et résidentiel en fait une référence à l'échelle mondiale. Legrand dispose d'implantations commerciales et industrielles dans près de 90 pays et bénéficie de relais de croissance solides dans la durée.
Ainsi sur le plan géographique, 42% du CA est réalisé en Europe, 40,5% dans la zone Amérique du Nord et centrale et 17,5% dans le reste du monde.
Sur le plan des produits, 36% du CA est réalisé dans les produits à plus forte valeur d'usage (datacenters, produits connectés du programme Eliot et programmes d'efficacité énergétique).
Au-delà, le groupe bénéficie de macro-tendances sociétales et technologiques très solides qui viendront soutenir son développement dans la durée.
