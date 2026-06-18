Legrand s'adjuge jeudi la deuxième plus forte hausse de l'indice CAC 40, alors que Citi a revu son objectif de cours sur le titre à la hausse, les analystes de la banque américaine jugeant l'action décotée. A 11h45, le titre du spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment gagne 2,4% à 148,45 euros alors que l'indice phare de la Bourse de Paris est globalement inchangé.
Citi, qui reste à l'achat sur la valeur, indique avoir revu à 185 euros, contre 175 euros auparavant, son objectif sur le titre et avoir ouvert une fenêtre de surveillance positive de 90 jours (90-day positive short-term view), jugeant que sa valorisation intègre un scénario trop sombre au vu de la croissance et de la qualité affichées par le groupe.
"Nous pensons que les prévisions du consensus en matière de croissance organique du chiffre d'affaires sont trop faibles pour 2026", écrivent les analystes dans une note.
Citi, qui déclare s'attendre à ce que l'équipementier relève son objectif de croissance interne pour cette année de 4%-7% à 5%-9%, rehausse en conséquence son estimation à 8,5%, essentiellement en raison du dynamisme de son activité dans les centres de données.
Du retard face à Schneider et ABB
"La sous-performance de Legrand en comparaison de Schneider et d'ABB tient largement à sa forte exposition aux secteurs de la rénovation et de la construction de bureaux, qui battent de l'aile en ce moment", explique la banque américaine.
"A cela s'ajoutent une faible présence sur les secteurs porteurs des réseaux électriques et de la moyenne tension, ainsi qu'une croissance dans les datacenters moins rapide que celle de ses concurrents", poursuit Citi.
"Nous pensons toutefois que la tendance pourrait désormais s'inverser : les livraisons de serveurs IT - un facteur clé de croissance pour les unités de distribution d'alimentation (PDU) - devraient repartir à la hausse plus tard cette année, tandis que les premiers signaux indiquent que le marché des bureaux pourrait avoir dépassé son point bas", conclut la note.
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète adaptée au marché de la basse tension pour les segments tertiaire, industriel et résidentiel en fait une référence à l'échelle mondiale. Legrand dispose d'implantations commerciales et industrielles dans près de 90 pays et bénéficie de relais de croissance solides dans la durée.
Ainsi sur le plan géographique, 40,4% du CA est réalisé en Europe, 42,3% dans la zone Amérique du Nord et centrale et 17,3% dans le reste du monde.
Sur le plan des produits, 53% du CA est réalisé dans les produits à plus forte valeur d'usage (centres de données, transition énergétique et modes de vie numériques), et 47% dans les produits d'infrastructures essentielles.
Au-delà, le groupe bénéficie de macro-tendances sociétales et technologiques très solides qui viendront soutenir son développement dans la durée.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.