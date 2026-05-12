"Legrand a revu à la hausse ses perspectives après un premier trimestre 2026 porté par les datacenters. Le groupe bénéficie pleinement de son exposition à ce marché, qui représente environ 26% de ses ventes et demeure le principal moteur de croissance du secteur", soutient Goldman Sachs qui a maintenu sa recommandation neutre sur le titre tout en relevant son objectif de cours, à 158 euros contre 138 euros précédemment.
Les analystes de la banque américaine relèvent leurs prévisions de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel pour 2026 et 2027, soutenus par une dynamique plus favorable en Amérique du Nord et par des hausses de prix plus importantes qu'attendu.
En dehors des datacenters, l'activité apparaît toutefois plus fragile. Les volumes ont déçu au premier trimestre et la faiblesse du marché européen de la construction pourrait perdurer dans un environnement marqué par des taux d'intérêt élevés et une conjoncture incertaine.
Goldman Sachs souligne également un risque plus structurel : Legrand reste très exposé au segment dit du "white space" dans les datacenters, alors que certaines architectures évoluent progressivement vers des solutions en moyenne et haute tension, davantage favorables à des concurrents comme Schneider Electric, ABB ou Siemens.
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète adaptée au marché de la basse tension pour les segments tertiaire, industriel et résidentiel en fait une référence à l'échelle mondiale. Legrand dispose d'implantations commerciales et industrielles dans près de 90 pays et bénéficie de relais de croissance solides dans la durée.
Ainsi sur le plan géographique, 40,4% du CA est réalisé en Europe, 42,3% dans la zone Amérique du Nord et centrale et 17,3% dans le reste du monde.
Sur le plan des produits, 53% du CA est réalisé dans les produits à plus forte valeur d'usage (centres de données, transition énergétique et modes de vie numériques), et 47% dans les produits d'infrastructures essentielles.
Au-delà, le groupe bénéficie de macro-tendances sociétales et technologiques très solides qui viendront soutenir son développement dans la durée.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.